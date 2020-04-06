هيئة الإذاعة البريطانية: نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة

كتب خالد إبراهيم

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تم نقله إلى العناية المركزة، بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل عدة أيام الأمر الذى تطلب دخوله المستشفى أمس، بعد تدهور حالته الصحية.

قال بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني اليوم من داخل المستشفى التى يعالج بها من فيروس كورونا، أتمتع بروح عالية وعلى تواصل مع فريقي ، مضيفا بأنه ذهب للمستشفى لإجراء فحوص روتينية.

وكان مصدر حكومي بريطاني قال إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال في المستشفى اليوم الاثنين، حيث يعاني من استمرار أعراض فيروس كورونا بعد عشرة أيام من إظهار الاختبارات إصابته بالفيروس على الرغم من أن مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت قال إنه ما زال يتولى مسؤلية الحكومة.

وأضاف المصدر "رئيس الوزراء ما زال في المستشفى. "قضى الليل في المستشفى". ونقل جونسون إلى المستشفى الليلة الماضية لأنه ما زال مصابا بارتفاع في درجة حرارته وشعر الأطباء بأنه يحتاج لمزيد من الاختبارات.

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطانى قال أمس الأحد، إن بوريس جونسون فى المستشفى لإجراء فحوص مع استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالمرض.

وقال بيان "بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص... هذه خطوة احترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".