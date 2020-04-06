ننشر مواعيد مقابلات المشاركين فى مبادرتى المجلس الإستشارى وتأهيل الشباب ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أعلنت محافظة بنى سويف،بدء مقابلات المشاركين فى مبادرتى المجلس الاستشارى للشباب والتأهيل والتمكين يوم الثلاثاء المقبل ،7 أبريل 2020 ، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة على كورنيش النيل بمدينة بنى سويف العاصمة .

وأشار بيان صحفى اليوم الإثنين،إلى تقسيم الشباب المشاركين فى المبادرتين إلى مجموعات ، وستبدأ مقابلات المجموعة الأولى الثلاثاء المقبل ، وتقسم إلى مجموعتين فرعيتين ، الأولى تبدأ من الرقم المسلسل 1 إلى 24 فى تمام الساعة 11صباحا ، والثانية من 25 إلى 48 ، فى تمام الساعة 12 ظهرا ، ويجب على الحاضرين تقديم سيرة ذاتية قبل إجراء المقابلات.

ولفت بيان المحافظة إلى تقسيم باقى المشاركين فى المبادرتين إلى مجموعات، تم تحديدها بالكشوفات المرفقة مع الإعلان ، مع التأكيد على أهمية التزام الجميع بمجموعاتهم وتوقيت إجراء المقابلة.

يذكر أن الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف ، أعلن عن إطلاق مبادرتى المجلس الاستشارى للشباب والتأهيل والتمكين ، وسجل حوالى 2000 شاب ممن تنطبق عليهم الشروط ، بياناتهم على الرابطين المخصصين للمبادرتين على البوابة الالكترونية للمحافظة، وخاض المتقدمون الاختبارات الأولية وتم إعلان إسماء اللذين اجتازوا هذه المرحلة، وحددت المحافظة لهم الثلاثاء القادم بداية مرحلة جديدة من الإختبارات والمقابلات .

أسماء المشاركين بمبادرتى المجلس الاستشارى للشباب والتأهيل والتمكين

أسماء المشاركين بمبادرتى المجلس الاستشارى للشباب والتأهيل والتمكين

أسماء المشاركين بمبادرتى المجلس الاستشارى للشباب والتأهيل والتمكين

أسماء المشاركين بمبادرتى المجلس الاستشارى للشباب والتأهيل والتمكين

أسماء المشاركين بمبادرتى المجلس الاستشارى للشباب والتأهيل والتمكين

أسماء المشاركين بمبادرتى المجلس الاستشارى للشباب والتأهيل والتمكين

أسماء المشاركين بمبادرتى المجلس الاستشارى للشباب والتأهيل والتمكين

أسماء المشاركين بمبادرتى المجلس الاستشارى للشباب والتأهيل والتمكين

أسماء المشاركين بمبادرتى المجلس الاستشارى للشباب والتأهيل والتمكين