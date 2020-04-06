ميناء الإسكندرية يستقبل 30 سفينة مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير

كتب رضا حبيشى

وجه اللواء طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية كل الجهات المعنية بالميناء للقيام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة والمخازن والساحات والأرصفة والمبانى والسفن والوحدات البحرية والأسطح والبضائع والمعدات وسيارات ركوب العاملين ومكاتبهم ومعداتهم، على مدار الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء إن مينائى الإسكندرية والدخيلة يشهدان نشاطا على مدار ال 24 ساعة دون توقف حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز العمليات، وأعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية وحركة البضائع ومراقبة الساحات، والنظام الإلكترونى، وتأمين الأفراد والمنشآت.

وبلغ عدد السفن العاملة بالميناء 30 سفينة، حيث وصلت 15 سفينة وسافرت 19 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 27 سفينة، وبالمخطاف الداخلي 9 سفن، هذا وبلغ إجمالى البضائع الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 22 ألف طن، أهمها اليوريا والبصل والبطاطس، وبلغ إجمالى البضائع الواردة 77 ألف طن أهمها القمح والمواد البترولية، والخشب والفحم، وبلغ عدد الحاويات الصادر 323 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 1129 حاوية مكافئة وتم دخول وخروج 8901 شاحنة عامة من وإلي الميناء هذا وقد بلغت كمية المتداول بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 528 ألف طن ، وبلغ مخزون الغلال مليون طن.