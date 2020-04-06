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مياه بالبحر الأحمر : كسر في خط الكريمات وتوقف ضخ المياه للغردقة وغارب

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:24 م
مياه بالبحر الأحمر : كسر في خط الكريمات وتوقف ضخ المياه للغردقة وغارب كسر ف خط المياه
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن  تعرض خط مياه الكريمات لكسر مفاجئ اليوم الاثنين، وتحديدا بمنطقة الكيلو 25 طريق الكريمات _ الزعفرانة ، مما أدى الى توقف ضخ المياه بشكل مؤقت عن مدن رأس غارب والغردقة

وأكدت الشركة في بيان لها أن فرق الصيانة بالشركة تجري اصلاح الكسر لاعادة ضخ المياه لمدن رأس غارب والغردقة، وتناشد الشركة  المواطنين بترشيد استهلاك المياه لحين الأنتهاء من أعمال الصيانة، واعادة ضخ المياه مره اخرى بكامل طاقتها  على خط المياه الرئيسى.

كانت اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، وتماشيا مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، تم تعليق العمل بمراكز خدمة العملاء والفروع التجارية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 26 مارس ولمدة أسبوعين

وأكدت الشركة في بيان لها،أن مراكز الشحن لأصحاب العدادات ذات الدفع المسبق تعمل حتى يوم الخميس 2 أبريل ، لذا تناشد الشركة العملاء التوجه للشحن باى مبلغ للتمكن من إعطاء العملاء خطة الإجازات الجديدة .

كما أكدت الشركة استمرار عمل الخط الساخن 125 والذى يعمل طوال 24 ساعة لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور وخدمة الواتس آب whatsapp على رقم  01001849993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه، وكذلك للاستفسار عن شحن العدادات مسبوقة الدفع التواصل مع شريف سيد كامل  مسئول الدفع المسبق علي رقم 01062221099.

 


البحرالاحمر

الغردقة

مياه الشرب بالبحر الأحمر

كسر في خط الكريمات

غارب

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