اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 11:33 م
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مياه القليوبية تطهر شوارع المحافظة خلال فترة حظر التجوال ضد كورونا.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:33 م
مياه القليوبية تطهر شوارع المحافظة خلال فترة حظر التجوال ضد كورونا.. صور مياه القليوبية تطهر الشوارع ليلا
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، استمرا أعمال الشركة في تعقيم شوارع والمناطق الخدمية بمدن المحافظة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

ووجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بمشاركة الشركة بمعداتها في رش وتعقيم مناطق تجمعات المواطنين والشوارع بالكلور المخفف ضد فيروس كورونا المستجد، في جميع الأوقات الممكنة وخاصة أوقات حظر التجوال لخلو الشوارع من المارة.

وأصدر مجاهد، تعليماته لقطاعي المعامل والجودة والحملة الميكانيكية برش وتعقيم مواقع العمل بالشركة والمحطات وكذلك المشاركة المجتمعية برش وتعقيم المواقع الخدمية ومناطق تجمع المواطنين ضد مخاطر فيروس كورونا المستجد.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

تطهير الشوارع بالقليوبية
تطهير الشوارع بالقليوبية

 

تطهير الشوارع ليلا
تطهير الشوارع ليلا

 

تطهير شوارع القليوبية خلال حظر التجوال
تطهير شوارع القليوبية خلال حظر التجوال

 

معدات شركة المياه تشارك أعمال التطهير
معدات شركة المياه تشارك أعمال التطهير

 


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فيروس كورونا

أخبار مصر

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