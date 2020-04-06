"مياه الشرب" بالمنيا تعلن عن ضعف المياه فى 3 مناطق

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن ضعف المياه فى 3 مناطق بالمحافظة، بسبب مد خط مياه، وأوضحت اشلركة في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أن المناطق التي ستشهد ضعف المياة هي منطقة المصاص وعزبة شاهين وسكة تله، غدا الثلاثاء من التاسعة صباحا حتى الرابعة والنصف مساءا، وذلك لقيام الشركة بمد خط مياه إلى الصهاريج الجديدة، وطالبت الشركة المواطنين بتوفير أحتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل .

ومن ناحيته قال المهندس ياسر احمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أنه تم إحلال وتجديد عدد 2 خط لمياه الشرب بمركز مطاى، أحدهما قطر 12 بوصة من مرشح ابجاج الحطب وحتى الهماملة التابعة لمجلس قروى حلوة هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط مياه قطر 8 بوصة بقرية ابوان، فى اطار خطة الإحلال والتجديد للشركة.

وأضاف الشهاوى أن الخطوط التى تم احلالها وتجديدها بهذه القرى تمتد لمسافة أكثر من 5 آلاف متر وتم تنفيذها بتكلفة إجمالية 6 مليون و500 الف جنية.

وأكد رئيس شركة المنيا اهتمام الشركة بتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المحطات وخطوط نقل المياه، فى إطار توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أنه جارى مد خطوط مياه قطر 4 بوصة لعدد من القرى بمركز سمالوط وذلك فى إطار خطة الشركة لدعم المناطق المحرومة داخل المحافظة بخطوط المياه وذلك بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب

وأضاف الشهاوى أن الخطوط التى يتم تركيبها بهذه القرى تمتد لمسافة أكثر من 7 الاف متر وتم تنفيذها بتكلفة إجمالية مليون واربعمائة الف جنية وتم توصيلها بالمجالس القروية بالبيهو وقلوصنا ومدينة سمالوط وبنى غنى

وأكد، رئيس شركة المنيا على اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، فى إطار المتابعة المستمرة من اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب.

ومن ناحية أخرى كلف الإدارة العامة للشئون الادارية بالتنسيق مع قطاع المعامل بتعقيم مبنى خدمة العملاء ووجه بان تكون اعمال التعقيم بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا بكافة فروع الشركة كما تم تسليم الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية الوقائية للزملاء المحصلين بالشركة.