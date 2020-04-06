"مياه الشرب" بالشرقية: محطة أبو كبير تدخل الخدمة يونيو المقبل

الشرقية - إيمان مهنى

قال اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالشرقية، إن محطة مياه أبو كبير، من المقرر دخولها الخدمة فى يونيو المقبل .

وأوضح شريف فارس لـ"اليوم السابع"، أن المحطة مقامة على مساحة 4.5 فدان، وتعمل بطاقة إنتاجية 34 ألف م3 يوم للقضاء على ضعف وصول المياه للمواطنين بالمدينة والمناطق المجاورة لها، وأن المحطة ستحل مشاكل توفير المياه في المركز، وستساهم في توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن من أهالي المدينة والمناطق المجاورة لها.

وأشار "فارس" إلى أنه من المقرر دخول محطة مياه البكارشة/صان الحجر، في نهاية العام الجاري وهي تعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف م3 / يوم تكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه بمركز الحسينية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالشرقية، أن ذلك في إطار خطة الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية وتطوير البنية التحتية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار فارس، إلى أنه جاري تنفيذ عدد 12 مشروعا بقطاع مياه الشرب بتكلفة مليار و 273 مليون بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة ، فالدولة جادة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات لخلق بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، منوها إلى أن إجمالي مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.