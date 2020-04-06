موقع أمريكى: حكومة ترامب لم تطلب أجهزة تنفس للمستشفيات قبل منتصف مارس

كتبت: نهال طارق

كشف تقرير نشره موقع "فوكس الأمريكي" ان الحكومة الفيدرالية تحت إدارة ترامب لم تطلب أجهزة تنفس صناعي للمستشفيات حتى منتصف مارس، وفي الأسابيع الأخيرة تحول رد فعل ترامب الذي كان ينكر تهديد فيروس كورونا الى الصورة التي يصدرها للأمريكيين على انه رئيس في زمن حرب، ولكنه كان يخطط لإرسال الجيش للتعامل مع الأزمة بدون تجهيزات مناسبة.

أفادت وكالة أسوشيتد برس يوم الأحد أن الإدارة الأمريكية فشلت إلى حد كبير في وضع طلبات مجمعة لأقنعة التنفس N95 وأجهزة التنفس الصناعي وغيرها من المعدات الطبية لمن يعالجون مرضى كورونا حتى منتصف مارس، وفقًا لعقود الشراء الفيدرالية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة ترامب تلقت أول إحاطة لها حول تفشي المرض في الصين في 3 يناير.

وقبل يوم واحد من إعلان ترامب حالة طوارئ وطنية بسبب وباء كورونا تقدمت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بأول طلب مجمع لها بقيمة 3 ملايين مقابل 4.8 مليون دولار من أقنعة KN95 وبعد تسعة أيام ، عندما كان هناك أكثر من 30.000 حالة إصابة مؤكدة في البلاد ، وضعت طلبًا ثانيًا أكبر مقابل 173 مليون دولار.

لكن وكالة أسوشييتد برس أفادت بأن عقود منتصف مارس التي وقعتها الحكومة الفيدرالية وشركة 3M لن تطالب الشركة في البدء بتسليم الأقنعة حتى نهاية أبريل بعد أن تنبأت توقعات البيت الأبيض بأن الوباء قد بلغ ذروته.

وبحلول 31 مارس، أعلنت الإدارة الامريكية انه تم توزيع أكثر من 11.6 مليون قناع من المخزون الوطني على حكومات الولايات والحكومات المحلية وهو ما يمثل 90% من المخزون في بداية عام الحالي، ووفقًا لما قاله الدكتور روبرت كادليك مسؤول الكونجرس في مارس الماضي فإن الولايات المتحدة ستحتاج إلى حوالي 3.5 مليار قناع لتجاوز هذا الوباء.

كما يحتوي المخزون الوطني الأمريكي على أجهزة تنفس صناعي والتي تساعد في إنقاذ الكثير من الأرواح وفي بداية مارس ، كان المخزون يحتوي على 16،660 جهاز تنفس بعضها كان عمره 20 عامًا تقريبًا ، مع 2.425 جهاز يحتاج لعمليات صيانة، وفي 31 مارس قال البيت الأبيض أنه قام بالفعل بتوزيع نصفهم.

تأخر الحكومة الفيدرالية في طلب المعدات نسبب في خسائر لا يمكن تداركها بالإضافة لموقف ترامب السابق الملئ بالإنكار هو ما أثار الارتباك والتخبط حيث ترك البعض يتدافع لسد الثغرات بدلا من التنسيق لإيصال المساعدات للولايات الأكثر احتياجا.

ووفقا للتقرير تعهد ترامب بضمان توفير 100.000 من أجهزة التنفس الصناعي "في غضون 100 يومًا" في ال 27 من مارس قائلاً إنه سيستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لطلب الشركات لزيادة الإنتاج وهذا يعني أنها ستكون متاحة في أواخر يونيو عندما يتوقع الخبراء أن الفيروس سيتخطى ذروته في الولايات المتحدة. ومن غير الواضح أنه سيحدث.

وقد أدى هذا التأخير الى تداعيات في أماكن مثل ولاية نيويورك التي أصبحت مركزًا التفشي حيث سجلت أكثر من 4100 حالة وفاة و 122000 حالة إصابة مؤكدة حتى 5 أبريل.

وقال حاكم ولاية نيويورك ، أندرو كومو في 3 أبريل إنه يتوقع أن تحتاج ولايته وحدها إلى ما يصل إلى 40.000 جهاز تنفس صناعي لمرضى فيروس كورونا، وأرسلت وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية حوالي 4000 إلى الولاية ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

لكن كومو قال إنه توقف بشكل أساسي عن افتراض أن الحكومة الفيدرالية ستكون قادرة على المساعدة من خلال توزيع أجهزة التنفس على المخزون من نيويورك حيث قال في الثاني من أبريل: "أعرف أن قدرة جهاز التنفس ليست سوى مشكلة للجميع - لديك 50 ولاية تتنافس عليها ، وتحاول الحكومة الفيدرالية شرائها موقفنا هنا هو أننا وحدنا . "

كانت استراتيجية البيت الأبيض لتوزيع المعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية ، مثل الأقنعة كانت مختلفة حيث حرض الولايات ضد بعضها البعض أثناء مناقشتهم للحصول على معدات في السوق المفتوحة أو اضطرت إلى اتخاذ تدابير استثنائية للحصول على المعدات للمستشفيات في ولاياتهم.

وفي 4 أبريل ، أعلن كومو أن الحكومة الصينية كانت ترسل 1000 جهاز تنفس صناعي إلى نيويورك، وبعدها غرد حاكم ولاية أوريجون كان يرسل 140 آخرين.

وعمل حاكم ولاية ماساتشوستس مع سفير الصين لدى الأمم المتحدة حيث يقوم المسؤولون بشحن 1.2 مليون قناع إلى الولاية على متن طائرة فريق الوطنيين.

قال جريجوري إف تريفرتون ، الرئيس السابق لمجلس المخابرات الوطنية ، في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست ، يوضح بالتفصيل حجم الخلل الفيدرالي بأن "هذا كان ضربة حقيقية للإحساس بأن أمريكا كانت مؤهلة.

كان هذا جزءًا من دورنا العالمي. نظر إلينا الأصدقاء والحلفاء التقليديون لأنهم اعتقدوا أنه يمكن استدعاؤنا بكفاءة للعمل معهم في أزمة. كان هذا عكس ذلك ".