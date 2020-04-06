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مقتل قيادى بارز فى طالبان خلال تصدى قوات الأمن لهجوم فى وسط أفغانستان

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:10 ص
مقتل قيادى بارز فى طالبان خلال تصدى قوات الأمن لهجوم فى وسط أفغانستان عناصر من الجيش الأفغانى
كابول أ ش أ

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أعلن الجيش الأفغاني، إن قوات الأمن قتلت قياديًا بارزًا فى حركة طالبان خلال اشتباك فى إقليم وردك.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية فى نسختها باللغة الانجليزية، اليوم الأحد عن فيلق الرعد 203 تأكيده - أن قوات الأمن صدت هجومًا لطالبان على منطقة سيد آباد وقتلت قارى جاويد إلياس مسرور وهو أحد قادة طالبان البارزين فى الاشتباك، وكان مسرور مسؤولا عن مجموعة تضم 50 مسلحًا من طالبان وكان قائد شرطة الظل لطالبان فى منطقة سيد آباد.

ولم تعلق طالبان حتى الآن على التقارير بشأن مقتل قياديها.

 


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