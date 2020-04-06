مساعد للمستشارة الألمانية: ميركل لم تغير خطط عدم السعى لولاية خامسة

قال هيلجه براون مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمحطة أر.تي.إل/إن-تي.في الألمانية اليوم الاثنين، إنه لا يعتقد أن تغيرا قد طرأ على خطط المستشارة إزاء عدم السعي لولاية خامسة، وذلك بعد أن أثارت صحيفة بيلد قبل أيام مسألة ما إذا كانت قد تفعل ذلك.

وأضاف براون "لا أعتقد أن الوقت مناسب لمناقشة شيء كهذا... لقد قالت إن هذه هي فترتها الأخيرة في المنصب ولا أعتقد أن شيئا قد تغير بخصوص ذلك".

وتقود ميركل ألمانيا منذ 15 عاما، وقالت سابقا إنها لن تسعى لولاية جديدة في خريف عام 2021.