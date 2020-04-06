اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مساعد للمستشارة الألمانية: ميركل لم تغير خطط عدم السعى لولاية خامسة

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:09 م
مساعد للمستشارة الألمانية: ميركل لم تغير خطط عدم السعى لولاية خامسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال هيلجه براون مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمحطة أر.تي.إل/إن-تي.في الألمانية اليوم الاثنين، إنه لا يعتقد أن تغيرا قد طرأ على خطط المستشارة إزاء عدم السعي لولاية خامسة، وذلك بعد أن أثارت صحيفة بيلد قبل أيام مسألة ما إذا كانت قد تفعل ذلك.

وأضاف براون "لا أعتقد أن الوقت مناسب لمناقشة شيء كهذا... لقد قالت إن هذه هي فترتها الأخيرة في المنصب ولا أعتقد أن شيئا قد تغير بخصوص ذلك".

وتقود ميركل ألمانيا منذ 15 عاما، وقالت سابقا إنها لن تسعى لولاية جديدة في خريف عام 2021.

 


المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

ميركل

المانيا

انجيلا ميركل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة