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محافظ جنوب سيناء: خصم 50% من مكافآت العاملين بالمحافظة لدعم صندوق تحيا مصر

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:22 م
محافظ جنوب سيناء: خصم 50% من مكافآت العاملين بالمحافظة لدعم صندوق تحيا مصر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خصم نسبة 50 % من المكافآت التشجيعية وبدل حضور الجلسات والتى كان قد أقرها المحافظ من قبل للعاملين بالمحافظة، تشجيعا لهم وذلك لمدة ثلاثة أشهر إبريل ومايو ويونيه من العام الجارى، كمساهمة ودعم لصندوق تحيا مصر للإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة ضد فيروس كورونا المستجد .

كما أهاب المحافظ برجال الأعمال والمواطنين بدعم صندوق تحيا مصر خلال الفترة الحالية بتخصيص جزء مالى من دخلهم لصالح الصندوق.

وكان وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمحاسب على إبراهيم حمادة رئيس مركز ومدينة رأس سدر، الشكر والتقدير لعدد من رجل الأعمال، وذلك لاستجابتهم السريعة والمشاركة فى دعم المحافظة والمواطنين، وذلك فى بادرة منهم للتعاون مع جهود الدولة ومحافظة جنوب سيناء والوقوف فى خندق واحد للعبور من مرحلة الكساد الاقتصادى التى تمر بها البلاد نتيجة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.


محافظة جنوب سيناء

دعم صندوق تحيا مصر

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