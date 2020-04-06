محافظ الدقهلية يستجيب لشكوى مواطنى قرية كفر الترعة لنقل مكتب البريد

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الاستجابة لشكوى مواطنى قرية كفر الترعة الجديد بنقل مكتب البريد لمكان آخر، وذلك فى إطار مبادرة "سيبها علينا"، ردا على شكوى المواطن فتح الله عبد الحكيم عبد الباقى، و أهالى قرية كفر الترعة الجديد بمركز شربين، والتى يطالبون فيها بنقل مكتب البريد بالقرية إلى مكان أوسع "بجوار مسجد القرية"، وتم توفيره وتجهيزه بالجهود الذاتية.

وأكدت محافظة الدقهلية أنه بالعرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلف على الفور رئيس مركز ومدينة شربين لفحص الموضوع وأفاد بالآتى: أنه تم التنسيق مع مدير إدارة أوقاف شربين، لتوضيح الوضع الخاص بالمكان المذكور بأنه بجوار المسجد بالقرية، وأفاد مدير الأوقاف بأن المبنى المشار إليه بالشكوى والمراد استغلاله ليكون مكتبا للبريد، هو عبارة عن الدور الأرضى بمجمع خدمات كفر الترعة الجديد وهو مبنى خاص تتبع ملكيته لوزارة الأوقاف، وأى تصرف فيه يكون بمعرفة وزارة الأوقاف، وليس لأحد من أوقاف الدقهلية الحق فى التصرف فى أملاك الأوقاف. والمبنى المذكور هو الدور الأرضى بالمجمع وليس بجوار المسجد فهو ليس منفصل عن المجمع الخدمى بالقرية، كما جاء بالشكوى، كما أنه من أملاك الأوقاف عكس ادعاء الشاكى بأنه قد تم تدبير المكان بمعرفتهم وبالجهود الذاتية .

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