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محافظ الدقهلية يستجيب لشكوى مواطنى قرية كفر الترعة لنقل مكتب البريد

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:00 ص
محافظ الدقهلية يستجيب لشكوى مواطنى قرية كفر الترعة لنقل مكتب البريد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الاستجابة لشكوى مواطنى قرية كفر الترعة الجديد بنقل مكتب البريد لمكان آخر، وذلك فى إطار مبادرة "سيبها علينا"، ردا على شكوى المواطن  فتح الله عبد الحكيم عبد الباقى، و أهالى قرية كفر الترعة الجديد بمركز شربين، والتى يطالبون فيها بنقل مكتب البريد بالقرية إلى مكان أوسع "بجوار مسجد القرية"، وتم توفيره وتجهيزه بالجهود الذاتية.

وأكدت محافظة الدقهلية أنه بالعرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلف على الفور رئيس مركز ومدينة شربين لفحص الموضوع وأفاد بالآتى: أنه تم التنسيق مع  مدير إدارة أوقاف شربين، لتوضيح الوضع الخاص بالمكان المذكور بأنه بجوار المسجد بالقرية، وأفاد مدير الأوقاف بأن المبنى المشار إليه بالشكوى والمراد استغلاله ليكون مكتبا للبريد، هو عبارة عن الدور الأرضى بمجمع خدمات كفر الترعة الجديد وهو مبنى خاص تتبع ملكيته لوزارة الأوقاف، وأى تصرف فيه يكون بمعرفة وزارة الأوقاف، وليس لأحد من أوقاف الدقهلية الحق فى التصرف فى أملاك الأوقاف. والمبنى المذكور هو الدور الأرضى بالمجمع وليس بجوار المسجد فهو ليس منفصل عن المجمع الخدمى بالقرية، كما جاء بالشكوى، كما أنه من أملاك الأوقاف عكس ادعاء الشاكى بأنه قد تم تدبير المكان بمعرفتهم وبالجهود الذاتية .

تأتى هذه الشكاوى ضمن حرص "اليوم السابع" المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

وأعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التيلفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها. وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم مواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.


الدكتور ايمن مختار

محافظ الدقهلية

قرية كفر الترعة الجديد

مبادرة سيبها علينا

مركز شربين

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