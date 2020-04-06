اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنفى فرض الحجر الصحى على قرية المعتمدية فى كرداسة

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:50 م
محافظة الجيزة تنفى فرض الحجر الصحى على قرية المعتمدية فى كرداسة فيروس كورونا - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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نفت محافظة الجيزة الشائعات التى ترددت على مواقع التواصل الاجتماعى بفرض حجر صحى على قرية المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
وأكدت محافظة الجيزة أنه لم يحدث اتخاذ قرار بفرض الحجر الصحى على القرية ونفت كل ما يشاع عن ذلك مؤكدًا اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة تفشى فيروس كورونا حفاظا على سلامه المواطنين. 
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التحركات السريعة لمديرية الصحة فى التعامل مع أى حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد مطالبًا المواطنين بالمحافظة باتخاذ التدابير الوقائية ومساعدة الدولة فى حربها ضد فيروس كورونا المستجد وعدم الالتفاف لأى شائعات.
 
كانت محافظة الجيزة رفعت مخلفات القمامة وروث الحيوانات المتراكمة على مدار فترات زمنية طويلة بمناطق الزرايب بقرى مراكز ومدن أوسيم وكرداسة، حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين ووجه بشن حملات موسعة على مناطق الزرايب بهدف رفع كافة مخلفات القمامة وروث الحيوانات لما تسببه من روائح كريهة وأضرار جسيمة تساعد على انتشار الفيروسات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد.
 
وأكد محافظ الجيزة أنه تم رفع 2200 طن مخلفات حتى الآن على مدار أسبوع بمعدات هيئة النظافة وجارى استكمال الحملات بمنطقة الزرايب لرفع كافة المخلفات.
 
وأكد راشد أن المحافظة تلقت العديد من شكاوى المواطنين بشأن وجود قمامة ومخلفات بالمنطقة ما يسبب اضرار على البيئة مؤكدا على الاستمرار فى نشر التوعية وتقديم النصائح والإرشادات الوقائية لمستغلى وقاطنى تلك المناطق لسرعة رفع المخلفات حفاظا على سلامتهم وعدم تكرار وضع المخلفات بتلك الطرق الضارة على البيئة، حيث منح محافظ الجيزة مهلة لمستغلى وقاطنى منطقة الزرايب لتطهير المواقع ورفع كافة المخلفات الخاصة بهم.

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فيروس كورونا

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