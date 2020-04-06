اليوم السابع
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مباحث التموين بالقاهرة تضبط 7 أطنان كحول مجهول المصدر و 4200 لتر كلور

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:23 م
مباحث التموين بالقاهرة تضبط 7 أطنان كحول مجهول المصدر و 4200 لتر كلور كحول - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة بشن حملات على الأسواق والمحال العامة بالتنسيق بين مديرية التموين ورؤساء الأحياء والجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة فى أسعارها بدون مبرر.
 
وفى السياق تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط مصنع لمستحضرات التجميل بالمنطقة الصناعية الأولى بحي 15 مايو لحيازته 7 طن كحول إيثيلي مجهول المصدر، كما تم ضبط مؤسسة لتجارة وتوريد المنظفات بحي البساتين لحيازتها 4200 لتر كلور مجهول المصدر بغرض البيع ، وضبط شركة لتوزيع المطهرات بحي البساتين لحيازتها 4080 زجاجة ديتول ، و15120 قطعة صابون ديتول مجهول المصدر وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير المحاضر وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
 
كما قامت إدارة الرقابة التجارية بالمديرية بشن عدة حملات بأحياء القاهرة المختلفة أسفرت عن ضبط 14 طن لحوم مجهولة المصدر ، و7 طن دقيق مجهول المصدر ، و10 طن ذرة مجروشة غير متوافر لها المستندات الدالة على حيازتها ، بالاضافة إلى ضبط 625 كجم دجاج منتهية الصلاحية و3744 علبة تونة مجهولة المصدر ، و19 طن أرز غير مدون عليها تاريخ الانتاج والصلاحية .
 
كما قامت المديرية بضبط مركز لتعبئة السكر التمويني بحلوان لتعبئته سكر تمويني منتهي الصلاحية وقد تم التحفظ على 20 طن سكر.
 
وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الازمة فى التربح بغير وجه حق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .
وفى سياق أخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
 

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