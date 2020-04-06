اليوم السابع
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ما هى الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوقة الدفع.. لا ينقطع التيار خلالها

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:00 ص
ما هى الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوقة الدفع.. لا ينقطع التيار خلالها عداد كهرباء
رحمة رمضان

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"ساعات صديقة" تم برمجتها على عداد الكهرباء مسبوق الدفع حتى لا ينقطع خلالها حتى فى حالة نفاذ الرصيد الموجود بالعداد و يستمر بالعمل خلالها لحين إعادة شحن رصيد لعداد الكهرباء مرة أخرى.

"اليوم السابع" يرصد لقرائه أهم المعلومات عن الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع:

عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد بالعداد، وتبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساء و تنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التالى بينما إذا نفذ رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساءاً ينقطع التيار على سبيل المثال "اذا نفذ الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".

الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة و العطلات الرسمية و الأعياد.

و كان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الساعات الصديقة التى لا يفصل فيهاعداد الكهرباء مسبوق الدفع حتى فى حالة نفاد الرصيد تبدأ فى الساعة الـ5 مساءً و حتى الـ10 صباحا من اليوم التالى، ويفصل العداد فى حالة عدم شحن رصيد، موضحاً أن هذه الساعات هى نفس الساعات التى حددها مجلس الوزراء لحظر التجوال والتى تبدأ فى الساعة الـ7 مساء وتنتهى فى الـ6 صباحاً.

وأشار حمزة، إلى أن الأيام الصديقة التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء فى حالة نفاد الرصيد هى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ويقوم بفصل التيار فور انتهائها، مشيراً إلى أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع مبرمج على عدم الفصل فى هذه الساعات الصديقة.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزه

العدادات مسبوقة الدفع

الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع

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