ماليزيا تعلن تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3793

كتب سمير حسنى

أعلنت الصحة فى ماليزيا اليوم الاثنين تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 3793 حالة، جاء ذلك بحسب ما نقلته مصادر إعلامية قبل قليل، وفى وقت مبكر من صباح اليوم أعلن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى ماليزيا لا يزال تحت السيطرة، ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، عن المسئول مناشدته للجميع أن يساعدوا العاملين الطبيين فى مواجهة هذا الفيروس الفتاك، مؤكداً ضرورة الالتزام بالبقاء فى المنزل.

وأضاف: "لا أستطيع أن أتصور التعامل مع 25,000 حالة إصابة.. لا يوجد فى مستشفياتنا مساحة كافية.. هذا هو الحال الحقيقى فى حالة التزايد المفاجئ".

وسجلت ماليزيا 179 إصابة جديدة بالفيروس وأربع حالات وفاة أمس، ليصبح بذلك العدد التراكمى للإصابات 3,662 حالة من ضمنها 61 حصيلة الوفيات.

وتعافى 90 شخصًا وسُمح لهم بالخروج من المستشفيات، ليتجاوز عدد المتعافين حالياً ألف شخص، إذ بلغ العدد التراكمى 1005 أشخاص أو ما يعادل 27.44 فى المائة من إجمالى الإصابات.

وكان المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، أعلن ارتفاع إجمالى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى ماليزيا إلى 61 حالة وتسجيل 179 إصابة جديدة ليبلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3662 إصابة.

ونقلت صحيفة "مالاى نيوز" الماليزية، أمس الأحد، عن الدكتور نور هشام قوله خلال مؤتمر صحفى - إنه تم الإبلاغ عن 179 حالة إصابة جديدة وأربع وفيات، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 61 بسبب الفيروس.

وأضاف أنه تم شفاء 1005 حالات، مع استمرار وضع 2596 حالة تحت المتابعة والعزل الصحى، ولفت هشام، إلى أن الوفيات الأربع التى أبلغ عنها اليوم كانت لرجل يبلغ من العمر 72 عامًا فى منطقة ساراواك ولديه تاريخ من مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم، ورجل مصاب بالسكرى يبلغ من العمر 68 عامًا فى كوالالمبور، وأخر يبلغ من العمر 66 عامًا مصابًا بداء السكرى وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى فى مدينة صباح؛ ورجل يبلغ من العمر 53 عامًا.