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ماليزيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 61 حالة وتسجيل 179 إصابة جديدة

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:10 ص
ماليزيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 61 حالة وتسجيل 179 إصابة جديدة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كوالالمبور أ ش أ

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أعلن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، ارتفاع إجمالى عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى ماليزيا إلى 61 حالة وتسجيل 179 إصابة جديدة ليبلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3662 إصابة.

ونقلت صحيفة "مالاى نيوز" الماليزية، اليوم الأحد - عن الدكتور نور هشام قوله خلال مؤتمر صحفى - إنه تم الإبلاغ عن 179 حالة إصابة جديدة وأربع وفيات، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 61 بسبب الفيروس.

وأضاف أنه تم شفاء 1005 حالات، مع استمرار وضع 2596 حالة تحت المتابعة والعزل الصحي، ولفت هشام، إلى أن الوفيات الأربع التى أبلغ عنها اليوم كانت لرجل يبلغ من العمر 72 عامًا فى منطقة ساراواك ولديه تاريخ من مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم، ورجل مصاب بالسكرى يبلغ من العمر 68 عامًا فى كوالالمبور، وأخر يبلغ من العمر 66 عامًا مصابًا بداء السكرى وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى فى مدينة صباح؛ ورجل يبلغ من العمر 53 عامًا.

وشدد المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، فى حديثه أنه على الماليزيين مواصلة الامتثال للاجراءات الاحترازية وممارسة التباعد الاجتماعى عندما يكونون خارج منازلهم، قائلا إن هذه الإجراءات حاسمة للتغلب على جائحة تفشى فيروس كورونا المستجد.

 


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