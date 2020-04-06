لجنة أزمات جامعة الأزهر تتابع إجراءات مواجهة فيروس كورونا بقطاع المستشفيات

كتب لؤى على

أجرى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، يرافقه الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب بنين القاهرة، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير وانتظام العمل داخل مستشفيات الجامعة بالقاهرة، شملت مستشفيات الحسين وسيد جلال الجامعى، ومتابعة عمليات الرش والتطهير والتعقيم الدائم والمستمر بجميع المستشفيات في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وحرصا على سلامة الجميع.

يأتى ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة من لجنة إدارة الأزمات والكوارث بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نحو إجراءات مواجهة فيروس كورونا بكافة مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وجهود قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر، جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحرص جامعة الأزهر، على عمل فحص طبي لمقدمي الخدمة الطبية بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للاطمئنان عليهم.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن لجنة إدارة الأزمات والكوارث تتابع عن كثب وتراقب كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة جميع منسوبي جامعة الأزهر، من العاملين فى القطاع الطبي بمستشفياتها بالقاهرة وأسيوط ودمياط .

وكانت قد دشنت جامعة الأزهر بتدشين مبادرة "أمنك وأمانك فى سلامة مكانك"، صرح بذلك الدكتور الجندى شاكر، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة وعضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ينظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و تقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،و الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الغنى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وأوضح رئيس قسم العمارة ان المبادرة تأتي متكاملة مع مبادرة "وليسعك بيتك" لمكافحة انتشار فيروس كورونا في مراحله المتقدمة والأخطر٬ ونظراً لانتشار الجامعة في جميع أنحاء الجمهورية بعدد كلياتها الذي فاق 86 كلية وانتشار أبناءها من الطلاب والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس داخل جميع محافظات الجمهورية .