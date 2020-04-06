اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 11:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لجنة أزمات جامعة الأزهر تتابع إجراءات مواجهة فيروس كورونا بقطاع المستشفيات

الإثنين، 06 أبريل 2020 10:22 م
لجنة أزمات جامعة الأزهر تتابع إجراءات مواجهة فيروس كورونا بقطاع المستشفيات لجنة أزمات جامعة الأزهر تتابع إجراءات مواجهة فيروس كورونا
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، يرافقه الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب بنين القاهرة، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير وانتظام العمل داخل مستشفيات الجامعة بالقاهرة، شملت مستشفيات الحسين وسيد جلال الجامعى، ومتابعة عمليات الرش والتطهير والتعقيم الدائم والمستمر بجميع المستشفيات في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وحرصا على سلامة الجميع. 

يأتى ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة من لجنة إدارة الأزمات والكوارث بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نحو إجراءات مواجهة فيروس كورونا بكافة مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وجهود قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر، جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحرص جامعة الأزهر، على عمل فحص طبي لمقدمي الخدمة الطبية بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم للاطمئنان عليهم.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن لجنة إدارة الأزمات والكوارث تتابع عن كثب وتراقب كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة جميع منسوبي جامعة الأزهر، من العاملين فى القطاع الطبي بمستشفياتها بالقاهرة وأسيوط ودمياط .

وكانت قد دشنت جامعة الأزهر بتدشين مبادرة "أمنك وأمانك فى سلامة مكانك"، صرح بذلك الدكتور الجندى شاكر، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة وعضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ينظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و تقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر،و الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد الغنى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات. 
 
وأوضح رئيس قسم العمارة ان المبادرة تأتي متكاملة مع مبادرة "وليسعك بيتك" لمكافحة انتشار فيروس كورونا في مراحله المتقدمة والأخطر٬ ونظراً لانتشار الجامعة في جميع أنحاء الجمهورية بعدد كلياتها الذي فاق 86 كلية وانتشار أبناءها من الطلاب والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس داخل جميع محافظات الجمهورية .
 
ca2cebbe-f10a-4ea4-918c-deb3b48c98a2
 
 
9ec24603-ad45-4bbe-a136-e6114cf3de7a
 
 
ae5da8dd-f09a-48f8-8db0-9eaabaf5ab08
 
 
191a144c-0eb3-4fb6-b704-2e8b6affce8d
 
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

فيروس كورونا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من هو رجل الأعمال منصور الجمال؟.. "الدبلوماسى" عاشق "البيزنس"

من هو رجل الأعمال منصور الجمال؟.. "الدبلوماسى" عاشق "البيزنس"

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال بعد صراع مع المرض

وفاة رجل الأعمال منصور الجمال بعد صراع مع المرض

بدء حظر التجوال في البلاد لليوم الثالث عشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال في البلاد لليوم الثالث عشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة