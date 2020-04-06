كورونا يزيد هموم متاجر دبنهامز البريطانية.. الشركة تسعى لتفادى التصفية

كتبت رباب فتحى

تقدمت سلسلة متاجر دبنهامز Debenhams بطلب للحصول على الوصاية الإدارية، للحماية من الدائنين وفق القوانين البريطانية، وذلك لتفادى التصفية، فى ظل إغلاق بعض متاجرها الـ 142 في بريطانيا، بسبب تفشى فيروس كورونا، وفقا لموقع "العربية".

وتشمل لائحة الدائنين بنك Barclays و Bank of Ireland Group إضافة إلى مجموعة من صناديق التحوط، الذين يسعون لحماية استثماراتهم في عملية لإعادة هيكلة ديون بقيمة 720 مليون جنيه.

ويعمل لدى الشركة 22000 موظف حول العالم وتم إنقاذها من قبل المقرضين لها بعد الانهيار في الإدارة قبل عام واحد فقط.

وكشفت شركة سبورتس دايركت إنترناشيونال المملوكة عن رفض سلسلة متاجر دبنهامز اقتراحا ببيع كمية أسهم جديدة بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني للخروج من أزمتها المالية، مع اقتراب نهاية محادثات السلسلة البريطانية مع دائنيها.

ووفقاً للجارديان، عزمت الشركة تقديم إشعار رسمي عن نيتها اتخاذ الإجراءات القانونية لهذا القرار. وقال متحدث باسم دبنهامز: "مثل جميع بائعي التجزئة نقوم بوضع خطط طوارئ تعكس الظروف الحالية غير العادية. يظل الملاك والمقرضون لدينا داعمين للغاية وأي إجراءات قد نتخذها ستكون بهدف حماية الأعمال خلال الوضع الحالي ".

وأضاف: "على الرغم من أن متاجرنا لا تزال مغلقة بما يتماشى مع التوجيه الحكومي ، ومعظم زملائنا الذين يواجهون متاجرنا تم إهمالهم ، إلا أن موقعنا على الإنترنت يواصل التداول ونحن نقبل طلبات العملاء وبطاقات الهدايا والإرجاع".

وقد أغلقت المجموعة 22 متجراً، حيث أغلق 19 منها في يناير، مما أدى إلى فقدان أكثر من 700 وظيفة. واصطف 28 متجرا آخر من بين 141 متجرا للإغلاق الدائم العام المقبل.