اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

كبار ضباط الجيش الجزائرى يتبرعون براتب شهر لمكافحة فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:45 م
كبار ضباط الجيش الجزائرى يتبرعون براتب شهر لمكافحة فيروس كورونا الجيش الجزائرى ـ صورة أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين، أن كبار ضباط الجيش قرروا التبرع بشهر من رواتبهم، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات الأزمة الصحية لفيروس كورونا، وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم إنه "مساهمة من أفراد الجيش في الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات الأزمة الصحية على الجبهة الاجتماعية وعلى مستوى معيشة المواطنين عموما جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، ارتأى الضباط العمداء والضباط السامون للجيش الوطني الشعبي التبرع بشهر من رواتبهم، والتي سيتم دفعها في حسابات التضامن المفتوحة لهذا الغرض".

وأوضح البيان أن هذه الهبة التضامنية التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تعكس روح الانسجام والتضامن والأخوة التي لطالما تميز بها الشعب الجزائري، وتؤكد مرة أخرى وقوف الجيش صفا واحد مع الشعب الجزائري لتخطي هذه المحنة في أقرب الآجال وبأقل الأضرار.

وكان جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر قد أعلن أمس الأحد ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 1320 حالة إصابة، و152 حالة وفاة.

يشار إلى أن  الجمهورية الجزائرية، تقدمت على باقى الدول العربية فى عدد الوفيات جراء إنتشار وباء كوونا، بعد أن سجلت 152 حالة وفاة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن الجزائر سجلت 22 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الحالات إلى 152 حالة.

وتوزعت حالات الوفاة على 11 ولاية، فيما بلغ عدد الذين تعافوا وتماثلوا للشفاء 90 شخصا.

وبهذا العدد تبقى الجزائر أكثر الدول العربية تسجيلا لعدد حالات الوفاة بمرض "كوفيد-19" الذى يحتاج معظم أنحاء العالم.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيانها الذي رصد آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة: "جرى تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالية الإصابات إلى 1350 إصابة موزعة على 43 ولاية.

ونوه البيان إلى وجود 46 مصابا في غرف العناية المركزة.

 

 

 

الجيش الجزائرى

الجزائر

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجزائر على رأس قائمة الدول العربية بعدد الوفيات جراء فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:14 م

الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 1320 شخصًا و152 وفاة

الأحد، 05 أبريل 2020 06:43 م

الجزائر تعتزم استضافة المصابين بكورونا فى الفنادق حال امتلاء المستشفيات

الأحد، 05 أبريل 2020 04:45 م

بدء تطبيق حظر التجوال فى العاصمة الجزائرية و8 ولايات من 3 عصرا لـ 7 صباحا

الأحد، 05 أبريل 2020 04:20 م

الجزائر تتسلم أول شحنة معدات طبية من الصين لمكافحة فيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 02:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة