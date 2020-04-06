اليوم السابع
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فيديو وصور.. محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 09:25 م
فيديو وصور.. محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا رش وتعقيم الأماكن العامة
كتب سيد الخلفاوى- تصوير كريم عبد العزيز

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نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة للتعقيم والتطهير بشوارع عدد من أحياء المحافظة، حيث بدأت بشارع الهرم، بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، أشرف عليها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 
 
 
وشملت الحملة تطهير الشوارع بالمطهرات وكذلك واجهات المباني والأرصفة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تنفذها الدولة لمكافحة الفيروس. 
 
وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اتخاذ التدابير اللازمة و الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف برئاسة المهندس خيري مرسي رئيس المدينة بالاستجابة لشكاوي المواطنين وبالتنسيق مع الإدارة الصحية بالمدينة، حيث تم تنفيذ حملة رش وتعقيم شوارع المدينة ومركز الشرطة والسجن العمومي لمركز ومدينة الصف وقري الفهميين والأقواز والحي. 
 
كما نفذت حملة أخري لرش المبيدات لمكافحة الذباب والناموس بشوارع المدينة والقري التابعه لمركز ومدينة الصف يأتي ذلك في أطار خطة الدولة والمحافظة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. 
 
وفى السياق تواصل محافظة الجيزة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا علي سلامه المواطنين، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار عمليات تطهير كافة أماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكافة مبانى الوحدات المحلية ومجالس المدن والمراكز والأحياء لمكافحة الفيروسات، لافتا إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكل المرافق وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وبالتعاون مع المبادرات الشبابية والجمعيات الأهلية المهتمه بالشئون المجتمعية.
 
وشدد محافظ الجيزة علي تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاستغلال وضبط الأسواق والأسعار واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما شدد راشد علي توعية المواطنين والعاملين بمخاطر فيروس كورونا و تنفيذ توجيهات السيد رئيس الوزراء بالحد من التجمعات مع الالتزام بتخفيض عدد العاملين.
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (1)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (2)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (3)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (4)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (5)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (6)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (7)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (8)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (9)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (10)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (11)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (12)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (13)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (14)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (15)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (16)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (17)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (18)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (19)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (20)
 
محافظة الجيزة تنفذ أكبر حملة لتطهير الشوارع ضد فيروس كورونا (21)
 

 


الجيزة

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