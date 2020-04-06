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فيديو وصور.. فرض عزل منزلى على عمارات سكنية بدمياط لمجابهة كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:00 ص
فيديو وصور.. فرض عزل منزلى على عمارات سكنية بدمياط لمجابهة كورونا
دمياط معتز الشربينى

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تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا فى عدد من قرى ومدن محافظة دمياط أدى إلى تصعيد الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار هذا الفيروس ،حيث قررت الجهات المعنية بدمياط ممثلة فى مديرية الصحة والأجهزة الأمنية اتخاذ عدة إجراءات احترازية شملت فرض الحظر المنزلي على عدد من المخالطين للحالات الايجابية لحين انتهاء مدة حضانة الفيروس، حيث قامت مديرية الصحة بدمياط بالتنسيق مع مديرية الأمن بإغلاق محيط 2 من العمارات السكنية بعمارات الإيواء بفارسكور ومنزلين للأهالى بعد ظهور حالات إيجابية بهم.

كما تم عزل منزل عائلى بقرية منية دمياط بعد نقل عدد من سكانه إلى مستشفيات العزل بالإسكندرية، كما تم عزل 4 منازل بمدينة السرو وفرض العزل على 4 منازل فى قرية البستان وذلك وسط إجراءات أمنية في محيط العمارات التى تم عزلها لمنع الدخول والخروج حتى انتهاء فترة حضانة الفيروس وإعلان نتائج التحليلات لعدد من الحالات  .

عزل (1)

ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بالتنسيق مع الحماية المدنية بتطهير وتعقيم الشوارع والميادين العامة بمدينة فارسكور وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تم تطهير مقابر فارسكور والوحدة المحلية، والوحدة الصحية .

وقام أهالى مدينة السرو بجمع تبرعات لقسم العزل بمستشفى السرو لمواجهة الأزمة الحالية شملت توفير كافة الامكانيات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، كما قام أهالى قرية البستان بتنظيم حملة تطهير وتعقيم لشوارع ومنازل القرية وخاصة المنازل التى فرض عليها العزل الصحى المنزلى.

عزل (2)

ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب الوقائى بتشديد العزل المنزلى على المساكن التى ظهرت بها حالات إيجابية والتى بها حالات اشتباه أو تم إيدعها بالعزل وكذلك تطهير وتعقيم محيط هذه المنازل مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع المؤسسات والمصالح الحكومية.

 
عزل (3)
 
عزل (4)

فارسكور

فيروس كورونا

محافظه دمياط

عزل المنازل

تطهير وتعقيم المنازل

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