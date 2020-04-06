اليوم السابع
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فيديو.. شائعات صرف الـ500 جنيه للعمالة من البنوك سبب الزحام بسفنكس بالجيزة

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:22 م
فيديو.. شائعات صرف الـ500 جنيه للعمالة من البنوك سبب الزحام بسفنكس بالجيزة تجمع المئات بميدان سفنكس بعد شائعة صرف الـ500 جنيه
كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز

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تجمع المئات من المواطنين، بميدان سفنكس، بمحافظة الجيزة، أمام أحد البنوك المصرية، بعد ترويج شائعات عن صرف منح ومساعدات مالية من البنوك، واستخراج فيز لاستخدامها فى صرف منح العمالة المؤقتة التى أعلنت عنها الدولة.

 

وأكد أحد المواطنين المتجمعين بالميدان، لـ"اليوم السابع"، أن هناك أقوال تؤكد أن البنك يصرف المساعدات ويستخرج فيز لذلك، وهو ما جعل المئات تتجمع اليوم أمام البنوك، مشيرا إلى أنه ذهب لأكثر من فرع قبل أن يحضر الأن لميدان سفنكس.

ويأتى ذلك بالتزامن مع إجراءات احترازية اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

 

من جانبه نفى البنك الأهلى المصرى، أنه ليس جهة لصرف المنح أو المساعدات، حيث أكد مسئول بالبنك الأهلى المصرى، أن البنك ليس الجهة المختصة بصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أنه عند الإعلان عن تلك المنحة من قبل الجهة المعنية بها لم يتم توضيح آلية صرفها، حيث أن البنك الأهلى غير مختص بعملية صرف تلك المنحة.
 

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أهمية الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة لمصلحة العملاء والعاملين، بعدم الزحام أمام الفروع والحفاظ على مسافات آمنة بين العملاء، لافتا إلى أن الأولوية لصحة عملاء وموظفى البنك، حيث قام البنك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية المعتمدة من الدولة ووزارة الصحة للتحوط، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة للعملاء.

التجمعات تهدد بانتشار الكورونا
التجمعات تهدد بانتشار الكورونا

 

تجمع المواطنين أمام البنك الاهلى بسفنكس
تجمع المواطنين أمام البنك الاهلى بسفنكس

 

تجمع المواطنين بميدان سفنكس بالجيزة
تجمع المواطنين بميدان سفنكس بالجيزة

 

تجمعات بعد شائعة الـ500جنيه
تجمعات بعد شائعة الـ500جنيه

 

تجمعات رغم التحزيرات
تجمعات رغم التحزيرات

 

تجميع بطاقات الرقم القومى من المواطنين
تجميع بطاقات الرقم القومى من المواطنين

 

شارع جامعة الدول العربية بالجيزة
شارع جامعة الدول العربية بالجيزة

 

شائعة صرف المنح من البنوك تهدد بانتشار فيروس كورونا
شائعة صرف المنح من البنوك تهدد بانتشار فيروس كورونا

 

ميدان سفنكس أمام أحد البنوك
ميدان سفنكس أمام أحد البنوك

 

ميدان سفنكس بالجيزة
ميدان سفنكس بالجيزة

 

ميدان سفنكس
ميدان سفنكس

 

 


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