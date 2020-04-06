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فى يوم واحد.. هولندا تسجل 101 حالة وفاة جديدة بكورونا و 952 إصابة

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:39 م
فى يوم واحد.. هولندا تسجل 101 حالة وفاة جديدة بكورونا و 952 إصابة كورونا
كتب سمير حسنى

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سجلت هولندا اليوم الاثنين 101 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ، و952 حالة إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18803، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.

وفى وقت سابق ، أكد هانز دى بوير رئيس منظمة أصحاب العمل الهولندية، على ضرورة أن يأخذ رواد الأعمال في هولندا باعتبار أن عليهم التعامل مع التدابير الحالية المتعلقة بفيروس كورونا الجديد حتى عطلة مايو، ولكن بعدها لابد من العودة إلى العمل مرة أخرى.
 
 
ونقلت صحيفة تليجراف حوار بوير الذى قال فيه: "يجب أن تكون صادقًا وأن تقول إننا سنعود إلى العمل، مشيرًا إلى أنه  من المهم أن يتم تحديد صورة للمستقبل بسرعة. 
 
 
وأوضح بوير: أن رجال الأعمال محبطون قليلاً، و لا يتم كسب اليورو في صناعة المطاعم ، لكن التكاليف مستمرة، وهذا ينطبق أيضًا على القطاع الزراعي وقطاع النقل وما إلى ذلك. 
 
وأضاف رئيس منظمة أصحاب العمل: إن المشكلة كبيرة جدًا، موضحًا تلقيه مئات من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية يوميا من رجال الأعمال المعنيين  .

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