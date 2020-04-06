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فحص أكثر من 229 ألف شخص بنقاط الفرز البصرى بمداخل منطقة نجران

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:04 م
فحص أكثر من 229 ألف شخص بنقاط الفرز البصرى بمداخل منطقة نجران منطقة نجران - أرشيفية
وكالات

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قامت نقاط الفرز البصرى والتوعوى فى مداخل منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية، ونقطة الفرز أمام مستشفى الملك خالد داخل المدينة بفحص 229.181 شخصاً منذُ بدء إقامتها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها صحة نجران للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت الشؤون الصحية بنجران، أن مناطق الفرز البصرى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية للاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وتحويل الحالات المشتبهة للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأدلة الإرشادية للتعامل مع حالات فيروس كورونا،وتقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين والمقيمين في كيفية استخدام المعقمات وطرق غسل اليدين والتقيد بالإجراءات الاحترازية في المحافظة على مسافات آمنة مع الآخرين ،والبعد عن التجمعات،والتواصل مع وزارة الصحة في حال الاشتباه بالإصابة على الرقم 937.

يذكر أن صحة المنطقة تواصل تكثيف إجراءاتها الاحترازية من خلال تفعيل الفرز البصري في جميع المنشآت الصحية ورفع جاهزية غرف العزل والنقل الإسعافي وإدارة أسرة المرضى والتجهيزات اللازمة لها وتوفير المستلزمات الطبية وأدوات الحماية الشخصية ومواد التعقيم والتطهير،إضافة إلى إقامة نقاط للفرز البصرى متنقلة بين مراكز التسوق الغذائي ،وتتفيد جولات إشرافية على مساكن العمالة الوافدة للتأكد من سلامتهم وتقييم الإجراءات الصحية المتخذة في مساكنهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).  


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