عبور 48 سفينة قناة السويس وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم 24 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن وخروج سفينتين ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما يتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وألي الميناء.

من ناحية أخرى شهدت حركة عبور السفن، بقناة السويس، عبور 48 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 2869 مليون طن.

وعبرت من قافلة الشمال، 23 سفينة بحمولة 1.173 مليون طن، كما عبر من الجنوب 25 سفينة بحمولة 1.696 مليون طن.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه يجرى التنسيق بين الجهات المعنية في موانئ قناة السويس؛ لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بسهولة ويسر طوال فترات التشغيل، خاصة مع نشاط حركة المرور التي تشهدها القناة خلال هذه الأيام.

وأشار، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن المعدلات القياسية التى سجلتها حركة الملاحة بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وعائداتها تعكس أهمية القناة لحركة التجارة العالمية، حيث تعتبر قناة السويس ترمومترًا لحركة التجارة العالمية والتغيرات المتلاحقة من المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى.