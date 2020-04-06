عاهل البحرين يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند

وكالات

تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، إتصالاً هاتفياً هذا اليوم ، من ناريندرا مودى رئيس وزراء جمهورية الهند، جرى خلاله استعراض علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تنميتها وتطويرها في جوانبها كافة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أشاد الملك خلال الإتصال بتميز العلاقات البحرينية الهندية، مؤكداً أنها علاقات استراتيجية وقديمة وراسخة وتقوم على أسس قوية من المصالح المشتركة والإحترام والتفاهم، ما جعلها نموذجاً متميزاً للعلاقات بين الدول الصديقة، مثنياً على الدور المحورى والمؤثر الذى تضطلع به جمهورية الهند على الساحة الإقليمية والعالمية وإسهاماتها البناءة في حفظ الأمن والإستقرار وتعزيز السلام الدولي.

كما تم الإتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث أكد الملك ان مملكة البحرين تقدم كل الدعم والرعاية لكافة المواطنين والمقيمين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه ، أعرب رئيس وزراء جمهورية الهند للملك على الدور الكبير له ودعمه المتواصل لتطوير وتنمية التعاون والدفع بمسيرة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وعلى الجهود الكبيرة لمملكة البحرين بقيادته للتصدى لفيروس كورونا واحتواء تداعياته وتقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية والإهتمام برعايا جمهورية الهند في المملكة، مشيداً بما تتميز به البحرين ومنذ عقود من تعايش وتنوع بين مختلف الأديان والثقافات.