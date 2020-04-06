اليوم السابع
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عالم فيروسات: الحوامل الأكثر عرضة للخطر من بين المصابين بفيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 08:09 ص
عالم فيروسات: الحوامل الأكثر عرضة للخطر من بين المصابين بفيروس كورونا جنين
كتب محمد عبد المجيد

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قال عالم الفيروسات، كبير الباحثين فى معهد علم الأوبئة والأحياء الدقيقة فى موسكو، فيكتور زويف، إن حياة النساء الحوامل، هى الأكثر عرضة للخطر من بين المصابين بفيروس كورونا، ودعا عالم الفيروسات، إلى العمل على حماية النساء الحوامل بكل الوسائل الممكنة، لتجنيبهن الإصابة بفيروس كورونا والأمراض المعدية الأخرى.
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم"، قال زويف فى مقابلة مع القناة الأولى الروسية، "نحن نعرف كيف ينتهى الإنفلونزا عند النساء الحوامل، وتأثيره فى وقت لاحق على الأطفال الذين سيولدون، وفى أحيان كثيرة تتطور العدوى بالأنفلونزا لديهن بشكل بطيئ، وقد تؤدى إلى مضاعفات خطيرة".
 
وفى وقت سابق، أكدت أستاذة قسم طب الأطفال فى "جامعة الصداقة بين الشعوب" بموسكو، إيلينا ديجتياريفا، أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من المرأة الحامل إلى جنينها.
 
وكانت اللجنة المكلفة بمكافحة فيروس كورونا، فى العاصمة الروسية "موسكو"، قد أعلنت أن أكثر من نصف المصابين بالفيروس تقل أعمارهم عن 45 عاما ، مشيرة إلى أنه تأكد إصابة 19 طفلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
 
وأفاد بيان للجنة يوم أمس الأحد، بأن من بين 536 إصابة تم تسجليها في العاصمة (موسكو ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تعود 19 منها لأطفال تأكدت إصابتهم بالفيروس، و250 لأشخاص أعمارهم تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما ، و189 حالة لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 46 و65 عاما ، و23 حالة لأشخاص تزيد أعمارهم عن 80 عاما . 
 
يُذكر أن السلطات الروسية أعلنت تسجيل حالتي وفاة جديدتين و658 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19 ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جميع مقاطعات وأقاليم روسيا، وبذلك تجاوز إجمالي عدد الإصابات خمسة آلاف إصابة، منها 3893 إصابة في العاصمة (موسكو) وحدها .
 

روسيا

عالم فيروسات

كورونا

فيروس كورونا

النساء الحوامل

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