طيران الإمارات تبدأ فى إعادة المواطنين العالقين فى الخارج

وكالات

وصلت إلى مطار دبى الدولي، اليوم، أول مجموعة من المواطنين العالقين فى الخارج منذ قرار تعليق رحلات الطيران في مطارات الدولة اعتباراً من مساء 24 مارس 2020، والذين وعدت طيران الإمارات بالمساهمة في إعادتهم إلى الدولة، وذلك على متن أولى الرحلات التي تقوم بتشغيلها خصيصاً لهذا الغرض والقادمة من مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، وحملت 42 من مواطني الدولة وعائلاتهم ممن تواجدوا في بريطانيا بهدف الدراسة أو لتلقي العلاج.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت طيران الإمارات استعدادها الكامل لنقل الراغبين في مغادرة الدولة للتوجه إلى بلدانهم بشرط موافقة تلك الدول على السماح لهم بالدخول إلى أراضيها. وتقوم طيران الإمارات بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الصدد، منوهة أن استعادة العمليات عبر شبكة خطوطها الواسعة مرهون بصورة أساسية بتخفيف القيود على السفر والرحلات الجوية، مع حرص الشركة التام على القيام بجميع إجراءات الصحة والسلامة لجميع الركاب وأطقم التشغيل، بما في ذلك إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لكل المسافرين.

وكان الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قد صرح مؤخراً بأن طيران الإمارات ستقوم بإعادة المواطنين إلى أرض الوطن مجاناً على متن أي من رحلاتها المحدودة التي بدأت بتشغيلها من دبي، وبالفعل فقد نقلت المجموعة الأولى من مواطني الدولة الذين علقوا في الخارج عقب تعليق رحلات الطيران في مطارات الدولة في إطار التدابير الاحترازية المكثفة التي تطبقها دولة الإمارات لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.