صيانة مطابق الصرف الصحى بقرى محافظة قنا.. صور

قنا- وائل محمد

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا ، حملة لتطهير مطابق الصرف الصحى بناءً على تعليمات المهندس محمد جلال رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بسرعة إصلاح الأعطال الواردة للخط الساخن "125" فى أسرع وقت سواء مياه الشرب أو الصرف الصحى.



صيانة مطابق الصرف الصحي بمحافظة قنا

وصرح صابر إبراهيم مغازي رئيس شبكات الصرف الصحي ومدير محطة رفع رقم 2 بالمنشيه بقنا أنه حدث عطل في شبكة الصرف بنجع نصر الله بقرية الحميدات بقنا، وتم تطهير المطابق، وتسليك الشبكات وإنهاء المشكلة وذلك تحت اشراف المهندس محمد بهاء مدير فرع قنا، وشن حملات تنظيف بدائرة بندر قنا وقوص.



صيانة مطابق الصرف الصحي بمحافظة قنا

جاء ذلك بعد توجيه من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتقديم كافة القطاعات الخدمية الواجب المنوط بهم لخدمة الوطن والمجتمع دون خلل او كلل.



صيانة مطابق الصرف الصحي بمحافظة قنا

وقررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا، إغلاق مراكز خدمة العملاء فى الفترة من 2 من شهر أبريل، وحتى 30 من شهر أبريل المقبل، وذلك فى مختلف أنحاء فروع الشركة بمدن ومراكز المحافظة المختلفة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وأهابت الشركة برئاسة المهندس محمد جلال عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة بقنا، والعضو المنتدب، فى بيان إعلامي، العملاء أصحاب العدادات مسبقة الدفع بشحن الكارت الخاص بالعداد بما يتناسب مع مدة توقف مراكز خدمة العملاء فى الفترة من 2 أبريل حتى 30 أبريل طبقا لمنشور الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى رقم 2 لسنة 2020 المرفق.

وذكر البيان، أن مراكز الشحن الإلكترونى تعمل طوال أيام الأسبوع القادم فقط من الأحد 29 / 3 حتى الخميس 2/4/2020 فقط وسيتم تعليق العمل بمنظومة الشحن حتى الخميس 30/4/2020.

جدير بالذكر أن المحافظة اتخذت عدد من التدابير الإحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات ، المحاكم ، السجون ، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخري.