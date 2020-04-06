صور.. هيئة الإسعاف بالمنيا تواصل أعمال تعقيم وتطهير السيارات

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل هيئة الإسعاف بمحافظة المنيا، أعمال رش وتعقيم وتطهير السيارات التابعة لها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها، للحد من انتشار فيروس كورونا .

وكان تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم أعمال الرش والتطهير بعدد من الشوارع والأحياء والميادين والمنشآت الحكومية، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور، محمد سيد رئيس مدينة المنيا.

وقال المحافظ، إن أعمال التطهير شملت الشوارع والأسوار والأرصفة وواجهات المحال التجارية والمنازل، وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلي مشيرا إلى أن أعمال الرش والتطهير بمدينة المنيا جاءت بالتزامن مع حملات مماثلة انطلقت في نفس التوقيت بجميع مراكز المحافظة.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، موكداً على رؤساء الوحدات المحلية باستكمال خطة التطهير المحددة، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والكافيهات وكافة أماكن التجمعات والأسواق الجماعية، ومتابعة غلق قاعات الأفراح لمنع أي تجمعات.



جانب من اعمال التعقيم



جانب من اعمال التعقيم