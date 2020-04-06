اليوم السابع
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صور.. محافظ كفرالشيخ: حملات تطهير وتعقيم وتوعية للمقيمين بدار المسنين

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:26 م
صور.. محافظ كفرالشيخ: حملات تطهير وتعقيم وتوعية للمقيمين بدار المسنين حملات تطهير وتعقيم وتوعية للمقيمين
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع أعمال التوعية والتطهير والتعقيم ولمراقبة بدور المسنين بمدينة كفرالشيخ، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ،فى بيان له اليوم،أنه شكل  لجنة من إدارة حقوق الإنسان بالمحافظة، تحت إشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وبرئاسة الدكتورة وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان، وفريق من مديرية الشئون الصحية، ويضم كلاً من، الدكتور شريف أحمد عبدالعظيم، إدارة مكافحة العدوى، والدكتور محمود عشماوي، إدارة الوبائيات والترصد والتوعية المجتمعية، وعبدالحميد محمد اسماعيل، إدارة مراقبة الأغذية، ورجاء حسني، وحدة حقوق الإنسان، وأحمد غنيم، مديرية التضامن الاجتماعي، وصبري عبدالمنعم، منسق حماية الطفولة، للمرور علي دور المسنين داخل مدينة كفرالشيخ والتي تضمنت " دار المسنين بمجمع الخدمات المتكاملة بسخا، حيث يقيم بها حالياً مسنتين يتم رعايتهما بصورة جيدة، ،ودار الوفاء للمسنين ويقيم بها حالياً 15 نزيل "نساء ورجال".

وقال نور الدين ، مهمة اللجنة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، كذا متابعة الدخول والخروج من الدار وشرح كيفية التعامل مع آبائنا وأمهاتنا المسنين النزلاء للحفاظ على سلامتهم الصحية وضمان عدم نقل اي عدوى اليهم، فضلاً عن التنبيه برفع درجة النظافة بتوزيع اللافتات الإرشادية الصادرة عن وزارة الصحة والخاصة بعملية النظافة والتطوير، وضرورة ارتداء القفازات البلاستيكية والأقنعة الواقية، كذا التوعية والالتزام بالإرشادات والمعايير الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات الاحترازية للسلامة الشخصية ومكافحة العدوى، والتوعية بكيفية تكوين المحاليل المطهرة وشرح عملية التطهير داخل المنشأة، والتوجيه للعاملين المترددين علي المنشأة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من بينها تغيير الملابس وبعد الأحذية، والتنبيه برفع السجاد عن الطرقات في الفترة الحالية لتيسير عملية تطهير الممرات بصورة دورية.

 حملات تطهير وتعقيم وتوعية للمقيمين (1)

حملات تطهير وتعقيم وتوعية للمقيمين 

حملات تطهير وتعقيم وتوعية للمقيمين (2)
حملات تطهير وتعقيم وتوعية للمقيمين 

حملات تطهير وتعقيم وتوعية للمقيمين (3)
حملات تطهير وتعقيم وتوعية للمقيمين 

حملات تطهير وتعقيم وتوعية للمقيمين (4)
حملات تطهير وتعقيم وتوعية للمقيمين

حملات تطهير وتعقيم وتوعية للمقيمين (5)
حملات تطهير وتعقيم وتوعية للمقيمين

 

 


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