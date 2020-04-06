صور..محافظ شمال سيناء: تعقيم كل شوارع العريش هذه الليلة

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن أعمال التعقيم لا تزال متواصلة فى مدينة العريش ،وتشمل الشوارع الرئيسية والأسواق، ومقرر أن يتم التعقيم لكل المدينة هذه الليلة وتتواصل تباعا غدا .

وقدم محافظ شمال سيناء الشكر للشباب المتطوعين ، مضيفا أن انطلاق مبادرة تعقيم العريش الليلة، سبق وانطلقت مبكرا بجهود أهلية منذ اتخاذ الاجراءات الاحترازية .

وبدوره واصل السكرتير العام بمحافظة شمال سيناء والدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة متابعة اعمال التعقيم فى الشوارع وسط استقبال الأهالي لهذه المبادرة بحفاوة .

وكان أطلق اللواء عبد الفضيل شويه محافظ شمال سيناء الليلة، حملة تعقيم مدينة العريش بشمال سيناء بمشاركة مختلف الجهات التنفيذية مع سريان وقت حظر التجوال بمشاركة مديريات لطب البيطرى والحماية المدنية والصحة ومتطوعى الهلال الأحمر.

وتشارك فى أعمال التعقيم معدات وفرتها محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مختلف المديريات تحت اشراف ومتابعة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والعميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء.