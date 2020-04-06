اليوم السابع
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صور.. محافظ أسوان: التركيز على تطهير الأحياء الشعبية والقرى والمناطق النائية

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:00 م
صور.. محافظ أسوان: التركيز على تطهير الأحياء الشعبية والقرى والمناطق النائية محافظ أسوان يستعرض أجهزة ومعدات رش المطهرات
أسوان عبد الله صلاح – صلاح المسن

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استعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مجموعات العمل وأجهزة ومعدات رش المطهرات من مختلف المديريات الخدمية بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى مديرى الصحة والزراعة والطب البيطرى.

و شدد محافظ أسوان على ضرورة إنطلاق مجموعات العمل للقيام بعملية التطهير والتعقيم من خلال منظومة موحدة ومتكاملة بدلاً من العشوائية لضمان تنفيذ التطهير والتعقيم فى جميع أنحاء المحافظة، مع التركيز على الأحياء الشعبية والقرى والمناطق النائية وخاصة فى ظل توافر الكميات المناسبة من المواد المطهرة، مؤكداً على البدء فى عملية التطهير والتعقيم بمناطق الصداقة الجديدة والصداقة القديمة وكيما والجوزيرة والسيل الجديد، ثم إستكمال الأعمال بباقى الأحياء والمناطق السكنية والقرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة على ألا يكون تم تطهيرها من قبل وذلك بمتابعة من رؤساء الوحدات المحلية.

ووجه اللواء أشرف عطية بالتنسيق الجيد مع المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص التى تقوم بجهود موازية ومكثفة فى نفس الإتجاه، لافتاً إلى أن الفترة الحالية شهدت تعقيم وتطهير العديد من المواقع داخل الشوارع والأسواق ومحطات السكك الحديدية ومواقف السيرفيس ودور العبادة والبنوك ومكاتب البريد والإتصالات وجمعيات تنمية المجتمع ، فضلاً عن المنشآت والمؤسسات الحكومية والصحية والخدمية .

 

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تطهير وتعقيم

محافظه اسوان

أخبار مصرية

تطهير الشوارع والاسواق

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