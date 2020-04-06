اليوم السابع
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صور.. فرق فى المنيا تنفذ أعمال الرش والتطهير بالشوارع لمواجهة كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:05 م
صور.. فرق فى المنيا تنفذ أعمال الرش والتطهير بالشوارع لمواجهة كورونا أعمال الرش والتطهير بالشوارع وقت الحظر
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال الرش والتطهير بعدد من الشوارع والأحياء والميادين والمنشآت الحكومية، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بحضور، محمد سيد رئيس مدينة المنيا.

وقال المحافظ، إن أعمال التطهير شملت الشوارع والأسوار والأرصفة وواجهات المحال التجارية والمنازل، وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلي مشيرا الى أن أعمال الرش والتطهير بمدينة المنيا جاءت بالتزامن مع حملات مماثلة انطلقت في نفس التوقيت بجميع مراكز المحافظة.
 
ووجه المحافظ، الاجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، موكداً على رؤساء الوحدات المحلية باستكمال خطة التطهير المحددة، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والكافيهات وكافة أماكن التجمعات والأسواق الجماعية، ومتابعة غلق قاعات الأفراح لمنع أي تجمعات.
 
وأكد المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في كافة أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الاعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.
 
وأوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي ضمن الخطة الشاملة التي تتخذها الدولة، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
ناشد المحافظ، جميع المواطنين بعدم النزول للشوارع والالتزام التام بساعات الحظر مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية الوقائية، والتي اعلنت عنها الحكومة ووزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
 
 
أعمال الرش والتطهير بالشوارع وقت الحظر (1)
أعمال الرش والتطهير بالشوارع وقت الحظر (1)

أعمال الرش والتطهير بالشوارع وقت الحظر (2)
أعمال الرش والتطهير بالشوارع وقت الحظر (2)

أعمال الرش والتطهير بالشوارع وقت الحظر (3)
أعمال الرش والتطهير بالشوارع وقت الحظر (3)

أعمال الرش والتطهير بالشوارع وقت الحظر (4)
أعمال الرش والتطهير بالشوارع وقت الحظر (4)
 

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