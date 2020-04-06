صور.. شن حملات الرش والتعقيم والنظافة بالشوارع لمواجهة كورونا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه في إطار الجهود المستمرة والمبذولة من قبل أحياء مدينة الأقصر، تم إستكمال حملات الرش والتعقيم ورفع تراكمات القمامة لإظهار مدينة الأقصر بالصورة اللائقة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة، وكذلك إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ حملات تطهير ونظافة بمنطقة حي شمال الأقصر وحى المطار التابعين لمدينة الأقصر، بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف رئيس مدينة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه فى حي المطار قامت رئاسة حي المطار تحت إشراف ومتابعة شعبان طايع رئيس الحي برش وتعقيم شوارع الحي بالمواد المطهرة، والتي إستهدفت الأماكن والنجوع التالية:- (نجع الزناقطة ناحية مدخل الإرشاد الزراعى ونجع منشتح)، أما عن أعمال النظافة اليومية تم العمل لنظافة ورفع القمامة من نجع عوض الله الشرقى ونجع الصعايدة ونجع العنجوة وشارع نجع دياب، وفي حي شمال تابع أحمد زين رئيس الحي تنفيذ حملة تطهير العديد من شوارع الحي والتي استهدفت منطقة شارع الهلتون والسيد يوسف والمكتبة والكوبري والشونه وسياله بدران.

أما عن أعمال تنفيذ حملات النظافة بالحي فقد تم رفع الأتربة بمناطق:- "الأزهر والسيد يوسف والبحاروه وجميع حاويات شارع المركز الحضري للمرأة"، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان قد شن رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء فى ظل تلك الظروف الراهنة، وذلك استمراراً لتنفيذ قرارات الإزالة فى المهد بأحياء مدينة الأقصر، وفى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد فى البناء العشوائى.



أحياء مدينة الأقصر تواصل حملات الرش والتعقيم



تواصل حملات الرش والتعقيم والنظافة بالشوارع بالاقصر