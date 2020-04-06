اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شن حملات الرش والتعقيم والنظافة بالشوارع لمواجهة كورونا فى الأقصر

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:27 م
صور.. شن حملات الرش والتعقيم والنظافة بالشوارع لمواجهة كورونا فى الأقصر أحياء مدينة الأقصر تواصل حملات الرش والتعقيم والنظافة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه في إطار الجهود المستمرة والمبذولة من قبل أحياء مدينة الأقصر، تم إستكمال حملات الرش والتعقيم ورفع تراكمات القمامة لإظهار مدينة الأقصر بالصورة اللائقة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة، وكذلك إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ حملات تطهير ونظافة بمنطقة حي شمال الأقصر وحى المطار التابعين لمدينة الأقصر، بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف رئيس مدينة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه فى حي المطار قامت رئاسة حي المطار تحت إشراف ومتابعة شعبان طايع رئيس الحي برش وتعقيم شوارع الحي بالمواد المطهرة، والتي إستهدفت الأماكن والنجوع التالية:- (نجع الزناقطة ناحية مدخل الإرشاد الزراعى ونجع منشتح)، أما عن أعمال النظافة اليومية تم العمل لنظافة ورفع القمامة من نجع عوض الله الشرقى ونجع الصعايدة ونجع العنجوة وشارع نجع دياب، وفي حي شمال تابع أحمد زين رئيس الحي تنفيذ حملة تطهير العديد من شوارع الحي والتي استهدفت منطقة شارع الهلتون والسيد يوسف والمكتبة والكوبري والشونه وسياله بدران.

أما عن أعمال تنفيذ حملات النظافة بالحي فقد تم رفع الأتربة بمناطق:- "الأزهر والسيد يوسف والبحاروه وجميع حاويات شارع المركز الحضري للمرأة"، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان قد شن رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء فى ظل تلك الظروف الراهنة، وذلك استمراراً لتنفيذ قرارات الإزالة فى المهد بأحياء مدينة الأقصر، وفى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد فى البناء العشوائى.

أحياء مدينة الأقصر تواصل حملات الرش والتعقيم
أحياء مدينة الأقصر تواصل حملات الرش والتعقيم

 

تواصل حملات الرش والتعقيم والنظافة بالشوارع بالاقصر
تواصل حملات الرش والتعقيم والنظافة بالشوارع بالاقصر

 

حملات الرش والتعقيم والنظافة بالشوارع لمواجهة كورونا بمدينة الأقصر
حملات الرش والتعقيم والنظافة بالشوارع لمواجهة كورونا بمدينة الأقصر

 


الاقصر

حملات تعقيم احياء الاقصر

مكافحة فيروس كورونا

اخبار الاقصر

تعقيم وتطهير شوارع الاقصر

اخبار المحافظات

فيروس كورونا

مجلس مدينة الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شباب الجمعية القبطية الأرثوذكسية يعقمون المساجد والمنشآت بالطود فى الأقصر.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:07 م

صور.. منطقة الأقصر الأزهرية تواصل تطهير وتعقيم المعاهد للوقاية من كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:37 م

تعليم الأقصر : تخصيص أرقام واتس آب لتلقى شكاوى الطلبة والدعم الفنى لهم

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:20 م

صور.. حملات تطهير لشبكات الصرف الصحى وخزانات محطات مياه الأقصر

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:34 ص

صور.. فرع الهلال الأحمر يقدم برنامج "صحة وسلامة" لأطفال دور الإيواء بالأقصر

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:24 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة