صور.. رئيس مدينة الأقصر يقود حملة تنفيذ إزالة تعدى فى المهد بحي شرق

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، حملة مكبرة بمنطقة البحاروة خلف قرية سيدي المنصوري التابعة لمنطقة حي شرق، بحضور المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وحسام الدين محمد عليان رئيس حي شرق، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة الأقصر وحملة المعدات ومشرفي وعمال الحى، وفي إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، ومصادرة مهمات وأدوات البناء المضبوطة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد أسفرت الحملة عن إزالة صب قواعد بالخرسانة الأسمنتية لقطعة أرض بناء مخالف بدون ترخيص على مساحة حوالي 140 م2، وتمت إزالتها في المهد حتى مستوى سطح الأرض، ومصادرة الخلاطة ومهمات وأدوات البناء واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، على إستمرارية حملات الإزالة حتى تحقق الغرض منها، وهو إزالة كافة التعديات في مهدها وعدم البناء المخالف أو البناء على الأرض الزراعية، واتباع الإجراءات القانونية المنظمة لقواعد البناء، ويأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لأي تعديات على حقوق الدولة.

وكان قد أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه في إطار الجهود المستمرة والمبذولة من قبل أحياء مدينة الأقصر، تم إستكمال حملات الرش والتعقيم ورفع تراكمات القمامة لإظهار مدينة الأقصر بالصورة اللائقة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة، وكذلك إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ حملات تطهير ونظافة بمنطقة حي شمال الأقصر وحى المطار التابعين لمدينة الأقصر، بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لتنفيذ قرار إزالة لحالة تعدى فى المهد



جانب من ازالة المخالفة بحى شرق مدينة الأقصر