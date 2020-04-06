اليوم السابع
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صور.. حملات تطهير وتعقيم وتوعية لشباب وفتيات مستقبل وطن بكفر الشيخ

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:06 م
صور.. حملات تطهير وتعقيم وتوعية لشباب وفتيات مستقبل وطن بكفر الشيخ رش وتطهير الشوارع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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نظم حزب مستقبل وطن فى محافظة كفر الشيخ ،حملات متعددة لمواجهة فيروس كورونا، فى جميع مراكز ومدن المحافظة، فى إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس، وانطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس اشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وكثفت أمانات المراكز بالمحافظة، من حملات التطهير والتعقيم، بجميع المدن والقرى والعزب، بإشراف المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم .

قال المهندس عادل النجار ،أمين الحزب بمركز دسوق ، إن حملة التطهير  مستمرة فى جميع القرى، منها شباس الشهداء، وشباس الملح، والجمايلة، وشابة، والشباسية، ومعظم القرى الرئيسية، وجارى استكمال أعمال التطهير فى باقى القرى والعزب لافتا إلى أنه شباب الحزب بالمركز، قاموا اليوم الأربعاء بتعقيم وتطهير جميع المصالح الحكومية بدسوق.

وأشار الحاج عصام الخطيب، أمين الحزب بمركز فوه، إلى أن حملة أمانة فوة لمواجهة كورونا، بدأت مطلع هذا الأسبوع بقرية قبريط واليوم الحملة مستمرة بمدينة فوة، وبعض القرى الاخرى بمشاركة مجموعة من شباب الحزب، مؤكدا على الاستمرار حتى يتم تعقيم المركز بالكامل.

وأوضح محمد عماد المرسى، أمين الحزب بمركز كفر الشيخ ان أعمال التطهير بدأت الاسبوع الماضى، بقرية الشارقة، لافتا إلى أن الحملة بالمركز لن تتوقف قبل استكمال باقى القرى.

وأكد جمال الصيرفى، أمين الحزب بمركز بيلا، أن حملة التطهير بدأت بتطهير دور العبادة منذ اسبوعين، فى مدينة بيلا، وقراها، ثم انطلقت إلى الشوارع وتعقيم المصالح، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة حتى الاطمئنان على اهالينا بالمركز.

وأنشأت أمانة بندر كفرالشيخ بقيادة طارق رشوان، خيمة لاستقبال أصحاب المعاشات ،لتنظيم الدخول ومنع الزحام عن طريق مجموعة من شباب الحزب بالبندر ،ووزعت الكمامات والمنشورات التوعوية على المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، كما قامت أمانات مراكز كفرالشيخ ودسوق وسيدى سالم وفوه ومطوبس ومدينة برج البرلس وبيلا بأعمال تطهير وتعقيم للمنشآت العامة والشوارع  بالمدن.

وفى السياق نفسه اصطحب محمد الصعيدى، عضو هيئة مكتب المحافظة، مجموعة من شباب مدينة دسوق لتنظيم الدخول و الخروج لمكتب البريد، والبنوك، بالمدينة بالإضافة إلى التعقيم الجزئى لبعض الأماكن.

وقامت فيه أمانات الحزب بمراكز الحامول ،بقيادة اللواء حسام خليفة سعدة، وسيدى سالم بقيادة العمدة محمد زكريا شتا، ومركز مطوبس بقيادة الدكتورة فريدة عبده، وبندر كفرالشيخ بقيادة طارق رشوان، ومركز بلطيم بقيادة احمدكمال عطية، وبرج البرلس بقيادة نور الجزايرلى، والرياض بقيادة رضا عبدالعزيز، وقلين بقيادة العميد همام جودة، ومدينة دسوق بقيادة المهندس عادل حسنين، باعمال التطهير والتعقيم فى وقت سابق ومازالت الحملات مستمرة ببعض المراكز.

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة فى تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشى بالعالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبنى حملة تستهدف رفع درجة الوعى لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمى والمجتمعى الذى يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

 

 

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