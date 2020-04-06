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صور.. جيش مصر الأبيض فى بيوت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنه ببورسعيد

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:10 ص
صور.. جيش مصر الأبيض فى بيوت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنه ببورسعيد جيش مصر الأبيض فى بورسعيد
كتب وليد عبد السلام

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أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان عن تسليم العلاج لـ 51 مريض، اليوم، من مرضى الأورام، والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، مجانًا محل سكنهم، في إطار المبادرة التي أطلقتها الهيئة لتوصيل العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن في منازلهم، حرصًا على سلامتهم لأنهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
 
وأشار أحمد السبكي إلى قيام مدير مستشفى التضامن التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وبمشاركة أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى، بتوصيل الأدوية إلى المرضى، وفقًا للبروتوكولات الدوائية المحددة لكل مريض، مؤكدًا أنه سيتم خلال الأيام القادمة تسليم العلاج لجميع مرضى الأورام من المسجلين بفرع الهيئة، وعددهم (600) مريض، كما أنه جاري دراسة عمل جلسات العلاج الكيماوي لهؤلاء المرضى في منازلهم من خلال الفرق الطبية بالمستشفيات التابعة للهيئة.
 
وأضاف أنه أيضًا تم توصيل العلاج الشهري، مجانًا، لـ 2000 منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة الأخرى، سواء علاج لأمراض "الضغط أو السكر أو التصلب المتعدد" عن طريق أعضاء الفريق الطبي العاملين بالوحدات والمراكز الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ومجموعة من الشباب البورسعيدي، المتطوعين لتوصيل الأدوية إلى أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة كبار السن، بدون أي مقابل مادي، وذلك بالتنسيق مع الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة، والمسجل بها بيانات المرضى والتشخيص الطبي والعلاج المقرر لهم.
 
ووجه د. أحمد السبكى الشكر إلى مدير مستشفى التضامن وجميع أعضاء الفريق الطبي بالهيئة، ومجموعة الشباب المتطوعين بمحافظة بورسعيد، على قيامهم بهذا العمل الإنساني وتوصيل الأدوية لأصحابها بدون أي مقابل مادي نظير ذلك، وعلى استجابتهم السريعة للمبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت شعار "كلنا جبهة واحدة" والتي تدعو إلى ضرورة المشاركة المجتمعية وتكاتف الجهود للتصدي لفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الشعب البورسعيدي الباسل نموذج يحتذى به، وأنه دائمًا يتقدم الصفوف في خدمة الدولة المصرية في وقت الأزمات التي تتعرض لها.
 
وناشد المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم، إلا في حالات الضرورة القصوى، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة، حرصًا على سلامتهم وأمانًا لهم.
 
يذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أعلنت عن قرارها بتسليم العلاج الشهري لأصحاب الأمراض المزمنة، من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والمسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، مجانًا فى محل سكنهم، ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية التى تطبقها الهيئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
جيش مصر الأبيض فى بورسعيد (1)
جيش مصر الأبيض فى بورسعيد (1)

 

جيش مصر الأبيض فى بورسعيد (2)
جيش مصر الأبيض فى بورسعيد (2)

 

 

جيش مصر الأبيض فى بورسعيد (3)
جيش مصر الأبيض فى بورسعيد (3)

 

 

جيش مصر الأبيض فى بورسعيد (4)
جيش مصر الأبيض فى بورسعيد (4)

 


 


الصحة

جيش مصر الابيض

الاطباء

كبار السن

فيروس كورونا

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