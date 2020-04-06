صور.. إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 6125 مترا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، حملة إزالات مكبرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من المخالفين والتصدى لهم على مستوى المركز وذلك بإشراف أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ إزالة 20 حالة تعد على مساحة فدان و11 قيراط بإجمالى 6125 مترا تقريبا من بينها 12 حالة إزالة بمساحة فدان بقرية الحرجة بحرى و3 حالات إزالة بمساحة 6 قيراط بقرية أولاد عليو و 4 حالات إزالة بمساحة 4 قيراط بقرية نجوع برديس و حالة إزالة بمساحة قيراط بقرية زرابى برحيل.

جاءت الحملة حفاظا على الأراضي الزراعية وحمايتها وردع المخالفين والتصدي لهم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفين.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة محمد عبد الحميد امبابي بتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة على ارض زراعية بمنطقة باجا بقرية جزيرة شندويل ومنطقة السطح بقرية تونس على مساحة 21 قيراط بمشاركة قوة أمنية وذلك فى اطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتصدى لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وفى وقت سابق شنت الوحدة لمركز ومدينة المراغة، برئاسة حازم أبو الخير، حملة إزالة موسعة ببندر مدينة المراغة وتوابعها للتعديات على الأرض الزراعية وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات مخالفة، على مساحة 6 قيراط و12 سهم بناء على أرض زراعية، بمنطقة بجوار شارع المرور، ونجع خليفة، والمخالفات عبارة عن مباني خرسانية، وسور أرضي، كذلك تم تشميع محل بالعمارات السكنية بدون ترخيص.

كما أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إزالة 14 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمركز ومدينة " جهينة، المراغة، أخميم، وطهطا "، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخرى.



جانب من الإزالة



جانب من الإزالة