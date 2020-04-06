صور .. إزالة تعديات بالبناء علي أراضي الدولة واسترداد 25 فدان بمطروح

مطروح - حسن مشالي

قاد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لتنفيذ 5 قرارات إزالة لتعديات بالبناء على أراضي الدولة، بالطريق الدائري شرقي المدينة، بمساحة مستردة 25 فدان، مقام عليها أسوار ومباني مخالفة، وذلك بالتعاون بين مجلس المدينة وشرطة المرافق، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الدولة، خلال هذه الفترة التي تتركز فيها جهود المدينة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وسيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أية حالات تعدى على أراضى الدولة، خلال فترة حالة الطوارئ، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإحالة المخالفات إلي النيابة العسكرية والتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين، بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص، أو التعدي على أملاك الدولة بأية شكل، خلال الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد وجهودها في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أية تجاوزات ويتم المرور علي الشوارع والأحياء السكنية، لرصد أية مخالفات وإزالة كافة أنواع إشغالات الطريق والمباني المخالفة، والتحفظ علي أية معدات البناء تعمل بدون ترخيص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إزالة للمباني المخالفة فورا .

كما يتم متابعة ورصد حالات التعدي على أملاك الدولة، وسيتم الإزالة الفورية لأية حالة تعدي، مع إحالة المتعدين للنيابة العسكرية.



إزالة تعديات بالبناء علي أراضي الدولة بمطروح (1)



إزالة تعديات بالبناء علي أراضي الدولة بمطروح (2)



إزالة تعديات بالبناء علي أراضي الدولة بمطروح (3)



إزالة تعديات بالبناء علي أراضي الدولة بمطروح (4)



إزالة تعديات بالبناء علي أراضي الدولة بمطروح (5)



إزالة تعديات بالبناء علي أراضي الدولة بمطروح (6)



إزالة تعديات بالبناء علي أراضي الدولة بمطروح (7)



إزالة تعديات بالبناء علي أراضي الدولة بمطروح (8)



إزالة تعديات بالبناء علي أراضي الدولة بمطروح (9)