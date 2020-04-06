اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 02:16 م
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صحة منطقة الجوف بالسعودية تفعل خدمة الطب التواصلى

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:45 م
صحة منطقة الجوف بالسعودية تفعل خدمة الطب التواصلى أرشيفية
وكالات

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قامت صحة منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، بتزويد المرضى وذويهم بمعقمات للأيدى فى منازلهم، وتوعيتهم والمرافقين عن طرق الوقاية من الفيروس وطريقة غسل الأيدى، ضمن مبادراتها النوعية وتواصلاً للإجراءات الاحترازية التي تنفذها صحة الجوف للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 والحد من انتشاره.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فعّلت خدمة الطب التواصلى حيث يتم تواصل المرضى مع الأطباء دون الحاجة لمراجعة المستشفيات، وجرى تخصيص طواقم طبية للرد على الاستفسارات وتقديم الاستشارات لهم، والتنسيق مع المستشفيات فى الحالات الضرورية لمراجعة الأخصائيين لمنازل المرضى، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، وعمل فرز بصري للمرافقين عند زيارة التموين الطبي لاستلام احتياجات مرضاهم، فيما قامت بتفعيل توصيل الدواء للمنازل دون الحاجة لمراجعة المستشفيات.


الجوف

السعوديه

الطب التواصلى

كورونا

فيروس كورونا

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