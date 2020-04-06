صحة أسوان: سجلنا 24 حالة إصابة بفيروس الكورونا حتى الآن

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أعلنت مديرية الصحة بأسوان اليوم في " بيان صحفي "، أنه بلغ إجمالي الحالات التي تم تسجليها من محافظة أسوان حتى الآن 24 حالة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس الكورونا، منهم 12 من أفراد الطاقم الطبي المتواجدين بمستشفي العزل حدثت لهم العدوي أثناء عملهم بمستشفي العزل .

وحالة وفاة واحدة توفيت بعد تشخيص الحالة وقبل وصولها مستشفي العزل بالصداقة، موضحة عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد علي مستوي محافظة أسوان بخلاف ما تم الإعلان عنه.

وقرر الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان تعليق العمل بقسم الاستقبال العام بمستشفى أسوان الجامعي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان والقيام بتحويل المترددين من المرضى إلي مستشفى التأمين الصحي بعد ظهور حالة كورونا

وقد تم تعقيم جميع أماكن تواجد الحالة المريضة وحصر المخالطين لها من الأطقم الطبية مع إجراء الفحوصات اللازمة لهم وعزل المخالطين لحين ظهور نتائج التحاليل

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية، أن مستشفي أسوان الجامعي استقبلت أمس حالة لسيدة مسنة تدعى "س.ا.م" مقيمة بأسوان، تعانى من الإصابة بغيبوبة سكر والتهاب رئوى وتم حجزها بالمستشفى وبعد أخذ عينات من السيدة تبين إيجابية الحالة وإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة وتوفيت هناك

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والقيام بأعمال تطهير وتعقيم للمكان وعزل الطاقم الطبى المتعامل مع الحالة لحين ظهور نتائج تحاليلهم الطبية، وإغلاق قسم الاستقبال والعناية المركزة بمستشفي أسوان الجامعي

مؤقتا لمدة 24 ساعة حتى يتم الانتهاء من هذه الإجراءات الوقائية، مع تحويل أى حالات جديدة لمستشفى التأمين الصحى، وذلك بالتنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان

واضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بجامعة أسوان أن الحالة "س.ا.م" تبلغ من العمر 64 سنة، توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد سحب العينة في مستشفى أسوان الجامعي وظهرت نتيجة العينة من مستشفى حميات أسوان بإيجابية الحالة بفيروس كورونا وتم عزلها بمستشفى العزل بالصداقة.