اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 04:53 م
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شرطة باكستان تشتبك مع أطباء احتجوا على نقص معدات الحماية من كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:12 م
شرطة باكستان تشتبك مع أطباء احتجوا على نقص معدات الحماية من كورونا الشرطة الباكستانية
رويترز

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استخدمت شرطة مكافحة الشغب المدججة بالهراوات فى باكستان القوة لتفريق احتجاج الأطباء والأطقم الطبية على نقص معدات الحماية من فيروس كورونا، واعتقلت العشرات ممن قالوا إن الحكومة لم تسلمهم الإمدادات الموعودة.

ورأى صحفيو رويترز في مكان الواقعة بمدينة كويتا في جنوب غرب البلاد مئات الأطباء والمسعفين، بعضهم يرتدي الكمامات والملابس المخصصة لعملهم، وهم يرددون مطالبهم. واعتقلت الشرطة المسلحة بالبنادق والهراوات والمحصنة بالخوذ بعضا منهم.

وقال مسؤول كبير في الشرطة إنها اعتقلت 30 متظاهرا بتهمة تحدي حظر التجمعات العامة الذي فُرض خلال فترة مكافحة انتشار الفيروس بينما هدد الأطباء بالتوقف عن العمل ما لم يُفرج عن المتظاهرين المحتجزين.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان 3277 حالة، توفى منها 50. ويوجد 191 على الأقل من هذه الحالات في إقليم بلوخستان، الذي يعاني من إهمال شديد فيما يتعلق بجهود التنمية، وعاصمته كويتا.

 


باكستان

شرطة باكستان

كورونا

كورونا فى باكستان

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