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شاهد الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر من التحرير حتى المهندسين.. فيديو

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:08 م
شاهد الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر من التحرير حتى المهندسين.. فيديو كوبرى أكتوبر - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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انتظمت الحركة المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر، أمام القادم من ميدان الإسعاف والتحرير، فى اتجاه  شارعى البطل أحمد عبد العزيز، وجامعة الدول العربية فى منطقة المهندسين، وانتظمت الحركة المرورية، أمام القادم من منطقة الدقى وفى طريقه إلى ميدان التحرير، ووسط البلد، وميدان رمسيس عبر كوبرى 6 أكتوبر، وتواجد رجال المرور بطول الطريق للعمل على تسيير الحركة المرورية، وفك أى زحام مرورى أعلى الطريق.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال فترة الظهيرة، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وانسابت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انتظام بحركة السيارات على الطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها متجه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اليوم السابع

انتظام الحركة المرورية

كوبري 6 أكتوبر

ميدان الإسعاف

التحرير

البطل أحمد عبد العزيز

جامعة الدول العربية

منطقة المهندسين

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