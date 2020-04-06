سنغافورة تسجل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى 1375

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الاثنين 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1375 حالة.

وتعود حالة واحدة فقط لأحد الوافدين من الخارج بينما الحالات الأخرى انتقلت عن طريق العدوى المحلية.

ومن بين الحالات الجديدة هناك 35 حالة مرتبطة بتجمعات لمهاجع العمال الأجانب. وقالت سنغافورة أمس الأحد إنها فرضت العزل الصحي على نحو 20 ألف عامل في مهجعين أقيما بشكل رئيسي لأصحاب الأعمال اليدوية من بنجلادش ودول جنوب آسيا الأخرى لارتباطهم بتسعين حالة إصابة على الأقل.