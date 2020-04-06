اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 12:46 م
خالد صلاح
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سلطنة عمان تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:45 م
سلطنة عمان تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا تفشى كورونا فى دول العالم
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 331 حالة وعدد الوفيات حالتان.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت الوزارة في بيان، أن 61 حالة قد تماثلت للشفاء.

كانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ويصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 277 حالة وعدد الوفيات واحدة 1، وعدد الحالات التي تماثلت بالشفاء 61.

وأهابت الوزارة العمانية بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الارشادات ، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة .


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فيروس كورونا

عمان

اصابات كورونا

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