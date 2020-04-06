سلطنة عمان تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 331 حالة وعدد الوفيات حالتان.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت الوزارة في بيان، أن 61 حالة قد تماثلت للشفاء.

كانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ويصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 277 حالة وعدد الوفيات واحدة 1، وعدد الحالات التي تماثلت بالشفاء 61.



وأهابت الوزارة العمانية بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الارشادات ، وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة .