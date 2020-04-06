اليوم السابع
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سفير البريطانى: تيسير رحلة طيران لنقل آخر الزوار البريطانيين بمصر الأحد القادم

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:04 م
سفير البريطانى: تيسير رحلة طيران لنقل آخر الزوار البريطانيين بمصر الأحد القادم السفير البربطانى لدى القاهرة
كتب محمد تهامى زكى

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أكد جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، أن طيران القاهرة سيسير رحلة من القاهرة إلى لندن، يوم 12 إبريل المقبل، لإعادة آخر الزوار البريطانيين المتبقين فى مصر.

 

وكتب آدامز، عبر حسابه على تويتر: "تحديث: التأكيد على أن طيران القاهرة ستسير رحلة من القاهرة إلى لندن جاتويك يوم الأحد (12 أبريل) لإعادة آخر الزوار البريطانيين المتبقين فى مصر"، مؤكدا: "لقد أرسلنا تفاصيل الحجز بالبريد الإلكترونى إلى المسجلين لدينا فى Cairo.Press@fco.gov.uk يرجى الحجز الآن".

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وكان السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، خاطب رعايا المملكة المتحدة الذين ما زالوا متواجدين فى مصر خلال فترة توقف حركة الطيران فى المطارات.
 

ووجه "آدامز" رسالة للبريطانيين فى القاهرة، قائلا: "نحن فى مناقشات مع السلطات وشركات الطيران لترتيب المزيد من رحلات العودة (ربما يكون الأحد المقبل  12 أبريل) لآخر الزوار البريطانيين المتبقين فى مصر.

 

وفى وقت سابق، وجه السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، رسالة للبريطانيين المتواجدين بمصر فى انتظار رحلات الطيران لإعادتهم لموطنهم، بضرورة الاتصال بشركات الطيران وإعادة الحجز، قائلا:" يظل هناك ضمان بأن الفنادق ستعتنى بكم".

 

وقال جيفرى آدامز فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "تحديث للبريطانيين فى مصر الذين ينتظرون رحلات الطيران: أفضل نصيحة لدينا هى الاتصال بشركة الطيران / المشغل الخاص بك لإعادة الحجز، إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة، اتصلوا برقم +20 2 2791 6000، وفى الوقت نفسه، يظل هناك ضمان بأن الفنادق ستعتنى بكم".

 

وكان السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، قد طمأن المواطنين البريطانيين فى مصر، أن شركتى طيران "إيزى جيت"، وتى يو أى"، يرتبان مواعيد طيران إعادة المواطنين البريطانيين للمملكة المتحدة، مؤكدا أنهما يتواصلان مع السلطات المصرية للترتيبات.

 

 


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