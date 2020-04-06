اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 03:25 م
خالد صلاح
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رومانيا تمدد حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا إلى منتصف مايو المقبل

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:59 م
رومانيا تمدد حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا إلى منتصف مايو المقبل الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس
أ ش أ

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أعلن الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس، اليوم الاثنين، عزم بلاده تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً إضافية لتصل إلى منتصف مايو المقبل، وقال رئيس رومانيا - خلال كلمة نقلتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية - "إنه من الضرورى إبقاء التطورات المرتبطة بفيروس كورونا تحت السيطرة".
 
وتنتهى حالة الطوارئ الحالية المفروضة فى رومانيا يوم 15 أبريل الجارى،وكانت السلطات الرومانية قد أعلنت عن أول حالة وفاة جراء الوباء فى 21 مارس الماضي.
 
وكان سفير رومانيا بالقاهرة ميهاى شتيفان ستوبار، قد أعلن فى وقت سابق، إن بلاده قررت تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى فرنسا وألمانيا لمدة 14 يوما بداية من 25 مارس باستثناء رحلات نقل السلع والبريد والرحلات الإنسانية والطبية الطارئة والتقنية المرخصة مشيرا إلى أن الحكومة الرومانية فرضت تعليقا مؤقتا لجميع أنشطة وخدمات التجزئة فى المراكز التجارية والتسوق باستثناء المتاجر المختصة بالسلع الغذائية والمنتجات البيطرية والصيدلانية.
 
وأضاف السفير الرومانى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تقرر فرض حظر الخروج من المنزل على المواطنين الرومانيين باستثناء الخروج لحالات ضرورية مثل العمل أو الشراء مستلزمات المنزل أو الذهاب لتلقى العلاج الضرورى عند الطبيب.
 
وأضح أن الاجراءات الحكومية تشمل عدم السماح بدخول الأراضى الرومانية من لا يحملون الجنسية الرومانية أو أى جنسية لأى دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبى باستثناء أولئك الذين يعبرون رومانيا عبر ممرات محددة منظمة من خلال ترتيبات مع الدول المجاورة، لافتا إلى فرض السلطات الرومانية الحجر الصحى بداية من 25 مارس على كل الأشخاص الذين يدخلون البلاد استنادا على البلاد التى جاءوا منها.
 

رومانيا

كورونا

فيروس كورونا

الرئيس الرومانى

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