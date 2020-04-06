اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تخصص مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمحاربة "كورونا"

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:18 م
روسيا تخصص مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمحاربة "كورونا" منظمة الصحة العالمية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصصت الحكومة الروسية مليون دولار فى عام 2020 لمنظمة الصحة العالمية لمحاربة فيروس (كورونا) المستجد. 
وذكر بيان صادر عن الحكومة الروسية، على صفحتها الإلكترونية اليوم الاثنين ، أن المبلغ المذكور سيخصص من الميزانية الفيدرالية لعام 2020 كمساهمة طوعية لمرة واحدة إلى منظمة الصحة العالمية لتنفيذ تدابير مكافحة (فيروس) كورونا المستجد. 
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت الشهر الماضي صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة كورونا لتمكين الأفراد والمنظمات من المساهمة في الجهود ، التي تقوم بها المنظمة لتنسيق الجهود العالمية ودعم البلدان لكبح جماح هذا الوباء والاستجابة له.
وتدعم التبرعات عمل منظمة الصحة العالمية لتتبع وفهم انتشار الفيروس ولضمان حصول المرضى على الرعاية والعاملين في الخطوط الأمامية على الإمدادات والمعلومات الأساسية ، ولأجل تسريع الجهود لتطوير اللقاحات والاختبارات والعلاجات.
وكانت قمة العشرين الافتراضية، التي عقدت الشهر الماضي، قد أكدت في بيانها الختامي على دعمها لمنظمة الصحة العالمية في جهودها لمكافحة فيروس (كورونا) الذي تفشى في دول عديدة حول العالم.


منظمة الصحة العالمية

كورونا

فيروس كورونا

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

شكلنا هنحب الصيف ..علماء يؤكدون: حرارة الجو المرتفعة تقضى على كورونا "فيديو"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

الموالد فى زمن كورونا ..محمود التهامى يحيى ليلة عبد الرحيم القنائى "اون لاين"

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

إنفو جراف.. اعرفى إزاى ترطبى إيدك بعد جفافها بسبب الكحول والكلور

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة